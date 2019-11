'Goede hoop op nieuwe onderhandelingen': Ziekenhuismedewerkers staken vandaag voor een betere cao

Door het hele land leggen werknemers in de algemene ziekenhuizen vandaag het werk neer en werken ze volgens een zondagsrooster. Alleen de meest noodzakelijke zorg wordt nog verleend. Medewerkers van Isala in Zwolle, het Deventer Ziekenhuis en het MST in Enschede doen mee aan de actie. In het ZGT en het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg wordt geen actie gevoerd.

De vakbonden willen een structurele salarisverhoging van vijf procent en een extra toeslag op loon als medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen om te werken. Daarnaast willen ze maatregelen om de werkdruk te verlichten. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

'Verschil te groot'

De oude cao ziekenhuizen verliep op 31 maart, maar sindsdien kwamen de bonden en de werkgevers niet bij elkaar over de inhoud van de nieuwe cao. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bood in het laatste overleg een loonsverhoging van 2,8 procent, maar wil ook stoppen met de werkgeversbijdrage van de ziektekostenverzekering. Daarnaast wil de NVZ de loondoorbetaling bij ziekte verlagen.

En dus moet er nu echt iets gebeuren, vindt Te Pas. "Voor ons is het verschil te groot. Daarnaast laat een nieuwe cao al acht maanden op zich wachten. We moeten nu een vuist maken. We willen structurele verbetering."

'Ons ultieme middel'

De bonden willen de staking van vandaag liever een actiedag noemen. "Een ziekenhuis kun je niet een dag dichtgooien, dus in juridische zin staken we vandaag niet", legt Te Pas uit. "Alles moet natuurlijk wel doorgaan. De zondagsdienst die vandaag in veel ziekenhuizen is ingevoerd, is daarom ons ultieme middel. Mensen die vrij zijn, kunnen natuurlijk wel actief actievoeren."

Sinds de gesprekken aan de cao-tafel begin juni zijn beëindigd, hebben al 25 ziekenhuizen 24 uur lang zondagsdiensten gedraaid, waaronder enkele Overijsselse ziekenhuizen. De actiedag vandaag is de grootste landelijke ziekenhuisstaking ooit in Nederland. Te Pas: "Laten we hopen dat partijen na vandaag met elkaar gaan praten. Ik heb goede hoop, maar deze dag is wel nodig. En dat geeft wel aan wat wij van de NVZ vinden."