Passantenonderzoek bij grens met Glane na aanslag op Enschedese advocaat

Het slachtoffer woont in Duitsland, maar heeft al jaren een eigen kantoor in Enschede. Philippe Schol werd, terwijl hij zijn Dobermann uitliet, beschoten in de buurt van zijn woning in de Duitse grensplaats Gronau. Daarbij werd hij in zijn been geraakt. Justitie gaat er vanuit dat er meerdere mensen in de VW Polo zaten.

Gisteren maakte het OM in Duitsland bekend dat Nederland het onderzoek overneemt. Volgens het OM is Schol waarschijnlijk beschoten om "een kwestie in Nederland".

Nieuwe aanknopingspunten

Het is vandaag exact twee weken geleden dat de aanslag plaatshad. Het passantenonderzoek is een veelbeproefde methode van de politie, waarbij rond het tijdstip van een misdrijf voorbijgangers worden ondervraagd. Daarbij wordt onder meer het woon- en werkverkeer ondervraagd dat veelvuldig van deze route gebruik maakt in de hoop dat het nieuwe aanknopingspunten oplevert.

Ook hoopt het rechercheteam dat automobilisten eventueel via dashcams filmbeelden hebben gemaakt die in het onderzoek van pas kunnen komen.

Opvallende sportwagen

Een week na de liquidatiepoging maakte het rechercheteam al bekend dat de daders in een in het oog springende licht-zilvergrijze Volkswagen Polo reden. De wagen was namelijk gepimpt met opvallende sportvelgen en een spoiler. Het voertuig bleek enkele minuten na de aanslag, enkele straten verderop, gefilmd door beveiligingscamera's van omliggende huizen.

De opvallende vluchtwagen, die kort na de aanslag met beveiligingscamera's werd gefilmd (Foto: Politie)

De vluchtwagen is nog steeds spoorloos. De politie deed een oproep in een poging het voertuig te achterhalen zodat het door forensisch experts kan worden uitgeplozen op eventuele sporen, die de daders wellicht hebben achtergelaten.

Het slachtoffer Philippe Schol liet eerder tegenover RTV Oost weten dat het naar omstandigheden weer redelijk met hem gaat.

Motief aanslag

Meteen na de aanslag kwamen speculaties op gang over het motief voor de aanslag. Schol werkte vooral als curator en hield zich met name bezig met omvangrijke, gecompliceerde faillissementen waarbij bovendien regelmatig fraude in het spel was. De Nederlandse en Duitse recherche houden echter alle scenario's open en houden er rekening mee dat de aanslag niets te maken heeft met zijn vak.