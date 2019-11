Eigenaar boerderij Ruinerwold worstelt met pand 'kluizenaarsgezin'

Eigenaar Klaas Rooze worstelt met de boerderij in Ruinerwold, waar vorige maand het geïsoleerde gezin van Gerrit Jan van D. werd ontdekt. Dat schrijft RTV Drenthe . De huur wordt namelijk keurig doorbetaald door huurder Josef B., die verdachte is en vastzit. Ondertussen draait de eigenaar op voor de dagelijkse beveiliging door het beveiligingsbedrijf, en dat begint flink in de papieren te lopen.

Want de boerderij aan de Buitenhuizerweg is inmiddels vrijgegeven en officieel geen plaats delict meer na uitgebreid onderzoek door politie en justitie. Verzekeringstechnisch moet de eigenaar maatregelen nemen, omdat het pand volop in het nieuws is geweest.

Risico zonder beveiliging

"Zonder beveiliging lopen we risico, en dat willen we niet. Ook niet voor de buurt. We willen de boel zo goed mogelijk beschermen, en schatten momenteel alle risico's in", vertelt Klaas Rooze. De boel beveiligen is volgens hem op dit moment 'de hoofdtaak'. Er wordt overwogen om er beveiligingscamera's neer te zetten, maar Rooze kan niet zeggen of dat gebeurt en wanneer.

Anti-kraak erin zetten, of andere huurders, dat kan volgens hem niet. "Juridisch moeten we dat allemaal nog goed uitzoeken. Maar het huurbedrag komt nog altijd keurig via de bank binnen, en zolang deze man betaalt is hij de huurder. Dat hij nu verdachte is en voor langere tijd vastzit, dat betekent niet dat we zomaar de huur kunnen opzeggen", vertelt Rooze.

De vrouw van Klaas Rooze, Alida ten Oever, is officieel de eigenaresse. Ze heeft de boerderij in 2015 geërfd van haar tante. Josef B. was volgens Rooze de tweede huurder. Hij huurt de boerderij vanaf 2009.

Rotgeschrokken

Rooze zelf noemt de hele zaak 'een bizar gebeuren'. "We zijn ons rotgeschrokken toen dit vorige maand naar buiten kwam, de ontdekking ineens van dat verborgen gezin en alles wat er achteraan kwam. Maar daar loop je als eigenaar dan zomaar tegenaan. Het is ons eigendom, dus staan we ervoor."

Zelf is hij in het verleden wel meerdere malen bij de boerderij geweest, samen met zijn echtgenote. Maar Klaas Rooze, en ook zijn vrouw, hebben nooit in de gaten gehad, wat zich in de boerderij afspeelde. "Anders hadden wij toch ook wel aan de bel getrokken, we wisten van niks."

Rooze wil verder 'ver weg van de pers blijven'. En zijn vrouw Alida 'is er helemaal nog niet aan toe om over de zaak te praten'. "Prioriteit is nu dat we alles daar goed regelen, zodat de veiligheid gewaarborgd is", besluit hij.