Hannie (73) zette levenswerk overleden echtgenoot voort, maar is beroofd van al haar vogeltjes: 'Ik mis ze nu al'

Het was echtgenoot Gerrit, die idolaat was van zijn vogeltjes. Nadat de Lossenaar twaalf jaar geleden overleed, zette Hannie Lobbes (73) het levenswerk van haar man voort. Maar dieven zijn er nu vandoor gegaan met al haar 33 putters. Niet alleen financieel een enorme dreun, maar vooral emotioneel. "Of ik een traan gelaten heb? Nou, wel meer dan dat..."

Ze komt soms amper uit haar woorden. Is nog compleet van slag nadat dieven aan de haal gingen met haar putters: in het oog springende vogeltjes die in Nederland vrij zeldzaam zijn. "Op dit moment ben ik zelfs te zenuwachtig om naar mijn schuurtje te kunnen lopen."

Ze kan de confrontatie simpelweg niet aan. Want dat schuurtje vormde decennialang het domicilie voor vogeltjes. Eerst de gouldamadines van Gerrit, waarmee hij ook meedeed aan tentoonstellingen. En na zijn overlijden, richtte Hannie vooral het vizier op haar puttertjes.

Ik mis ze nu al... Hannie (73) na diefstal van haar vogeltjes

Maar de vogels zijn nu gevlogen. Ze zat thuis achter haar computer toen ze ineens zag dat het schuurtje was opengebroken. "En de daders hebben daarbij grof geweld gebruikt. Ze hebben er echt een puinhoop van gemaakt."

Goed voorbereid

De daders hebben de vogelroof volgens haar zorgvuldig gepland. "Ze wisten heel goed waar ze mee bezig waren. In de brandgang stonden allerlei pijlen richting ons huis en op mijn schuurtje stond een blauwe stip getekend. De daders hebben bovendien de kabels van de beveiligingscamera's en lampen doorgeknipt. Ze wisten dus waar ze moesten zijn."

Ze kon wel janken toen ze de ravage van nabij zag. En dat heeft ze ook gedaan. "Die vogeltjes zijn alles voor mij. Al mijn spaarcentjes gingen erin op. Met vakantie ging ik nooit. Als ik m'n vakantiegeld binnenkreeg, kocht ik er een mooie putter van. Ik ging echt alleen voor de allermooiste exemplaren."

Forse schadepost

Vandaar ook dat ze een forse schadepost heeft. Ergens tussen de acht- en tienduizend euro, zo heeft ze becijferd. "Ik heb de ringnummers keurig bijgehouden. De politie heeft mijn administratie nu meegenomen. Maar ik heb er een zwaar hoofd in of ik ze ooit terug zie. Die vogels zijn vast al naar het buitenland verdwenen."

Of ze nieuwe putters neemt? "Tja, ik was eigenlijk net weer een beetje op de been. Heb al eens een hartoperatie moeten ondergaan, waarbij ik vier omleidingen kreeg. Sindsdien helpt mijn kleinzoon me bij het verzorgen van de vogels, want dat lukt me in mijn eentje niet meer. Vorig jaar werd ik ook nog eens getroffen door een herseninfarct en zeven weken geleden ging ik door m'n rug. Afgelopen zondag heb ik voor het eerst weer auto kunnen rijden. Ik was net weer wat aan de beterende hand, en dan gebeurt dit."

'Ik mis ze nu al'

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, weet ze eigenlijk nu al. "Het schuurtje moet worden opgeknapt en ik moet eerst dit maar zien te verwerken. Maar om heel eerlijk te zijn: ik mis ze nu al..."