Landstede Hammers naar laatste zestien in Europe Cup

Net als in Zwolle, toen het verschil met 89-64 enorm was, haalde Landstede Hammers wederom een hoog niveau tegen Kapfenberg Bulls en kwam het geen moment in de problemen. Het eerste kwart ging met 25-25 nog gelijk op, maar daarna werd het gat geslagen en kon de thuisploeg Landstede Hammers niet meer bijbenen, dat eenvoudig uitliep naar 67-100 en daarmee een ticket voor de tweede ronde veiligstelde.

Onderling resultaat

Landstede Hammers en Ironi Ness Ziona zijn met nog één duel voor de boeg in poule B niet meer te achterhalen door Keravnos uit Cyprus en Kapfenberg Bulls. De Cyprioten kunnen nog wel op gelijke hoogte komen, maar het onderlinge resultaat, dat met plus drie in het voordeel is van Landstede Hammers, is doorslaggevend.

Tweede ronde

De tweede ronde wordt weer in poulevorm afgewerkt, met vier poules van vier teams. Alle teams spelen een thuis- en uitwedstrijd. Deze duels staan gepland voor 11 en 18 december, 8, 22 en 29 januari en 5 februari.