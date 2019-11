TKH wil Limburgse kabelproductie naar Haaksbergen halen

De Twentsche Kabel Holding (TKH Group) wil de productie van kabels in het Limburge Ittervoort naar Haaksbergen overhevelen. Als die productieverplaatsing doorgaat, komen er veertig extra arbeidsplekken in Haaksbergen.

"De schaalgrootte in Ittervoort is gewoon te klein voor de productie die we willen", legt topman Alexander van der Lof uit. Daarom is volgens hem de centralisatie naar Haaksbergen een logische keuze. "De productie kunnen we daar makkelijk onderbrengen."

In Ittervoort werken nu 110 medewerkers. Voor veertig van hen is er plek in Haaksbergen. Voor de overige zeventig zal geen werk meer zijn en zal dus ontslag volgen. De verhuizing moet medio 2020 plaatsvinden.

Eerder deze week maakte TKH bekend dat de verwachte winst voor volgend jaar enkele miljoenen lager zal uitvallen. Dat heeft onder meer te maken met de matige Duitse economie, de handelsoorlog tussen China en de VS, maar ook de stikstof- en PFAS-crisis in Nederland.