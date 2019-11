FC Twente en PEC Zwolle beleggen winters trainingskamp onder Spaanse zon

FC Twente en PEC Zwolle vliegen naar de Spaanse zon voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De selectie van de club uit Enschede verblijft van zaterdag 4 januari tot en met vrijdag 10 januari in Benahavis. De Zwollenaren doen een dag later Mijas aan. Beide plaatsen maken onderdeel uit van de provincie Málaga.

Hoe de trainingsweek van FC Twente eruitziet is nog niet bekend. De Enschedeërs zijn nog op zoek naar een tegenstander voor een oefenduel. Zodra dit definitief is, wordt ook het programma bekendgemaakt. Een jaar geleden verkoos FC Twente een verblijf in eigen land boven een trainingskamp in warmere oorden.

Voor PEC Zwolle is het alweer de vijfde keer op rij dat het kiest voor het La Cala Resort. De selectie van trainer John Stegeman verblijft er tot en met zaterdag 11 januari. Ook het programma van PEC Zwolle is nog onbekend, maar zeker is dat er een oefenduel wordt afgewerkt.

Hervatting competitie

FC Twente hervat de competitie op zaterdag 18 januari met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Voor PEC Zwolle is FC Utrecht-thuis (vrijdag 17 januari) het eerste duel na de winterstop.

Heracles Almelo

Begin november werd al duidelijk dat ook Heracles Almelo in de winterstop naar de Spaanse zon vertrekt voor een trainingskamp. De ploeg van trainer Frank Wormuth verblijft van 4 tot en met 10 januari in Cádiz, een badplaats in het zuiden van Andalusië.

Go Ahead Eagles

In tegenstelling tot de andere Overijsselse clubs gaf Go Ahead Eagles eerder al aan dat het in de komende winterperiode niet op trainingskamp gaat naar een buitenlands oord. Het gebrek aan sportieve meerwaarde en de hoge kostenpost zijn de belangrijkste redenen voor de club om zich in Nederland voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.