Transporteur en echtgenote vier jaar cel in voor mishandeling deurwaarder

Tegen het stel was vijf jaar celstraf geëist.

De strafzaak is het tragische dieptepunt in een slepende affaire, die begon in de zomer van vorig jaar, toen D. op opmerkelijke wijze zijn bedrijf wilde opdoeken. Hij stuurde zijn chauffeurs een A4'tje, waarin hij ze meedeelde dat ze moesten uitkijken naar een andere baan omdat hij zou stoppen met het transportbedrijf.

Uit de hand gelopen

D. raakte daarop in de clinch met de vakbond FNV en het pensioenfonds. Na meerdere rechtszaken, die de ondernemer keer op keer verloor, kwam de ondernemer bij beide organisaties voor tonnen in het krijt te staan. Zowel de FNV als het pensioenfonds startten vervolgens een incassoprocedure op. Toen de deurwaarder in de nasleep daarvan zich afgelopen juli bij de privéwoning van D. in Nieuwleusen meldde, liep het vervolgens compleet uit de hand.

Terwijl het slachtoffer al op de grond lag, bleven zijn belagers op hem in slaan en schoppen. Ook zouden ze met de buis hebben ingeslagen op zijn hoofd. Volgens de officier van justitie zou de deurwaarder dood zijn geslagen als hij niet kans had gezien de klappen met zijn arm af te weren.

'Noodweer'

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden toonden Dennis D. en zijn vrouw zich weinig schuldbewust. Ze stelden dat niet de deurwaarder, maar juist zij het slachtoffer waren in deze hele affaire. Ze beweerden dat de deurwaarder hen te lijf dreigde te gaan, waarop ze zich wel móesten verweren. Ze beriepen zich daarom op noodweer.

De advocaat van het stel vroeg zich op een gegeven moment zelfs af of de deurwaarder achteraf zichzelf wellicht letsel had toegebracht. Dit om de mishandeling en gijzeling ernstiger te laten lijken dan het was. Het slachtoffer liep daarop, steunend op een kruk, verontwaardigd de rechtszaal uit.

Geprobeerd dood te slaan

De rechtbank veegde die theorie van het echtpaar vanmiddag van tafel en oordeelde dat de opgestelde letselrapporten als betrouwbaar moeten worden aangemerkt.

Een forensisch arts concludeert dat de twee - zoals ook het Openbaar Ministerie ten laste legde - daadwerkelijk van plan waren de deurwaarder dood te slaan, aangezien ze hebben geprobeerd met de stalen buis zijn hoofd te raken. Het letsel aan de arm van het slachtoffer, dat de slagen deels wist af te weren, toont dit volgens de arts aan.

Bovendien vinden de rechters dat de verklaringen van Dennis D. en zijn vrouw niet eenduidig waren.

Eigen advocaat bedreigd

Ook acht de rechtbank bewezen dat de twee hun eigen vrouwelijke advocaat, die hen bijstond in een eerdere civiele procedure, met de dood hebben bedreigd.

Het echtpaar beriep zich erop dat er sprake was van noodweer en psychische overmacht, maar dit verweer werd door de rechtbank verworpen. Beiden moeten volgens de rechtbank volledig toerekeningsvatbaar worden geacht.

Ook moeten de twee het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 22.500 euro betalen. De gerechtsdeurwaarder zal moeten leren leven met de fysieke beperkingen die hij aan de mishandeling heeft overgehouden. Ook werden Dennis D. en Sophie er door justitie van verdacht dat ze de deurwaarder zouden hebben afgeperst, maar dit feit achtte de rechtbank niet bewezen.