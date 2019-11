Boeren komen met eigen oplossing voor stikstofcrisis

Koeien vaker in de wei laten, minder eiwitrijk voer geven en mest aanlengen met water. Het is een aantal maatregelen in een plan van aanpak gepresenteerd door dertien boerenorganisaties in Nederland, verenigd in het Landbouw Collectief. Volgens de initiatiefnemers kan het plan er voor zorgen dat Nederland het stikstofdebacle vlot te boven komt en niet afglijdt naar een economische recessie.

Snelheid in de aanpak van het stikstofdebacle is geboden, stellen de boeren "gezien de grote schade die de stikstofimpasse inmiddels aanricht aan talrijke ondernemingen in de landbouw en de bouwsector. Die schade loopt met de dag verder op."

De boeren kondigen maatregelen aan die volgens hen praktisch uitvoerbaar zijn en snel tot resultaat leiden. Ook de stoppers- en saneringsregeling in de varkenshouderij dragen op termijn bij aan het vrijkomen van extra stikstofruimte voor bijvoorbeeld woningbouwactiviteiten.

Draagvlak cruciaal

De boeren stellen dat het voor het draagvlak in de sector cruciaal is dat boeren zelf keuzes kunnen maken die het beste bij hun bedrijfsvoering passen. Om dat te bereiken, stelt het Landbouw Collectief een aantal harde randvoorwaarden, zoals: vrijwillige deelname, geen inlevering van rechten of gedwongen opkoop van bedrijven en één werkbaar beleid van rijk en provincies.

Het inperken van vergunningen is onbespreekbaar. "Vergund blijft vergund." Ook zou gekeken moeten worden naar een herijking van de Natura 2000-gebieden.

Flink in de kou gezet

In een verklaring stelt het Landbouw Collectief dat zij de afgelopen weken met vereende kracht de schouders onder het plan heeft gezet en nu hetzelfde vraagt van het kabinet. "De landbouwsector is de afgelopen maanden flink in de kou gezet door de regering en een deel van de Tweede Kamer. De PAS ging onderuit omdat er fouten zaten in de juridische verankering van de wetgeving."

Het Landbouw Collectief vindt dat de consequenties te makkelijk op het bord van de ondernemers is gelegd. "Niet de boeren en de bouwvakkers waren verantwoordelijk voor deze juridische wetgeving, maar de politiek." De boeren vinden dan ook dat de kosten die ondernemers moeten maken voor het oplossen van de stikstofcrisis voor rekening moeten komen van het rijk.