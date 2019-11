Jeroen uit Almelo is de allereerste rolstoelpiet op de landelijke televisie

"Ik zag een berichtje van minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink op Facebook, waarin hij schreef dat Sinterklaas eigenlijk ook een rolstoelknecht moet hebben", vertelt Jeroen. "Ik twijfelde geen moment en heb direct gereageerd."

Jeroen Korte uit Almelo is de eerste rolstoelpiet op de landelijke televisie. (Foto: RTV Oost/Fieke van den Esschert)

Jeroen kreeg bij zijn geboorte een hersenbloeding. Daardoor zit hij al zijn hele leven in een rolstoel. Maar hij wil dit weekend vooral de mooie kant van zijn beperking laten zien. "Ik vind het gewoon heel leuk om te laten zien dat je veel meer kunt met een beperking dan mensen denken. Als je iets leuk vindt, moet je het gewoon doen."

Samen met twee andere rolstoelpieten is Jeroen op de landelijke televisie te zien, maar wat hen precies te wachten staat? "Ik weet het eigenlijk nog niet. Natuurlijk gaan we pepernoten uitdelen, maar voor de rest laat ik het over me heen komen."

Trucjes

Een rolstoelpiet moet wel trucjes kunnen, weet Jeroen. De 'wheelie' heeft hij in ieder geval al onder de knie, maar na een paar keer op de achterkant van zijn wielen gereden te hebben moet hij wel even zuchten. "Dat is best zwaar."

En dan te bedenken dat hij komend weekend zowel zaterdag als zondag moet optreden. "En we vertrekken al om vijf uur 's ochtends vanuit Almelo. Dat worden lange dagen, maar ik weet zeker dat ik dit weekend nooit meer zal vergeten."