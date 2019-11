Zangeres Anastacia in Hengelo voor 'nieuwe carrière' als musicalster

Het gebeurt niet elke dag dat een wereldberoemde ster in Overijssel neerstrijkt. Maar de komende tijd is de Amerikaanse zangeres Anastacia in de provincie te vinden. Van 27 november tot en met 1 december is de zangeres in Schouwburg Hengelo bezig met de try-outs voor de musical We Will Rock You. Anastacia speelt de rol van Killer Queen.

Voor Raoul Boer, directeur van Schouwburg Hengelo, is het een bijzondere ervaring. "We zijn er heel blij mee. Niet elke dag treedt er zo'n wereldster op in onze schouwburg, of überhaupt in Twente. Het wordt de grootste productie die we ooit gehad hebben."

En dat realiseren de bezoekers zich natuurlijk ook. Inmiddels zijn alle try-outs bijna allemaal uitverkocht. "We hadden in eerste instantie drie try-outs gepland. Maar de voorverkoop liep zo goed dat het er uiteindelijk zes zijn geworden."

We Will Rock You is een futuristische rockmusical met de grootste hits van de Britse rockgroep Queen. Deze nieuwe versie van de wereldberoemde musical van Queen en Ben Elton wordt geheel in het Engels opgevoerd en is een ode aan de muziek van Queen. Het verhaal speelt zich af in een tijd waarin livemuziek en muziekinstrumenten verboden zijn.

Anastacia

Voor de zangeres, bekend van de hits Left Outside Alone, I'm Outta Love en Paid My Dues, is het haar allereerste acteer- en musicalrol. "Ik weet niet eens of ik wel weet hoe ik moet acteren", zegt ze lachend. "Maar voor mij is het een vorm van interpretatie. Hoe je reageert op je tegenspeler en hoe je samen dat moment beleeft."

Ondanks dat ze geen acteerervaring heeft, hadden de regisseur en producent van de musical haar wel als Killer Queen in hun hoofd. "Ik had er zelf nog nooit over nagedacht, maar de timing was voor mij perfect", aldus de Amerikaanse.

Queen

Daarnaast is Anastacia bekend met het repertoire van de Britse rockband. Tijdens een benefietconcert in Zuid-Afrika stond ze al met Queen-bandleden Roger Taylor en Brian May op het podium. Die vroegen haar ter plekke of ze wat nummers mee wilde zingen. "Dat was geweldig, onwerkelijk en een droom die uitkwam."

RTV Oost kon alvast rekenen op een kleine teaser. Anastacia onthulde twee Queen-nummers die in de rockmusical te horen zijn: Killer Queen en Another One Bites The Dust. "De andere liedjes blijven nog geheim."