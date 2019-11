Politie en gemeente controleren in Oldenzaal waar makkelijk ingebroken kan worden

En dat valt dus tegen, zo constateren ze al snel. "We stonden net in een schuur, die we zo helemaal leeg hadden kunnen halen. Hij was gewoon open. Daar hebben we dus een wit voetje neergelegd."

'Voordeel mee doen'

Het witte voetje is een stuk papier met daarop de tekst: 'Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn.' Refika Mermer legt er vanmiddag meerdere neer. "In de hoop dat mensen er hun voordeel mee doen."

Roode heeft onderweg meerdere foto's gemaakt. Van ramen of deuren die open staan of van de mogelijkheden die er zijn om ergens op te klimmen. "Vanavond is een wijkbijeenkomst gepland. Daar zal ik ook foto's laten zien. En laten zien wat mensen zelf kunnen doen."