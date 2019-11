Komt er na vijf jaar leegstand een definitieve bestemming voor gasterij De Blauwe Hand?

De Blauwe Hand is al sinds mensenheugenis een bekend etablissement. Al sinds 1500 werden er kamers verhuurd en kon men er terecht voor de nodige versnaperingen. De afgelopen vijf jaar heeft het pand leeggestaan. In de zomer van 2018 deed een Haagse bloemist nog een poging, maar door een conflict met de toenmalige eigenaar duurde dat niet langer dan drie maanden.

Altijd verbonden gevoeld

Nu is het dus de beurt aan Kerstper Worst. Hij is geen onbekende in Wanneperveen, want samen met zijn vrouw runde hij al geruime tijd een bed and breakfast in het dorp. "Mijn ouders hadden een camping aan het Wiede. Daardoor heb ik me altijd verbonden gevoeld met de horeca en de recreatie", legt Worst uit. "Ik vond het zonde dat dit pand leegstond en heb het daarom gekocht om te verbouwen tot hotel."



Volgens Worst is de omgeving blij dat er nu een hotel in het rietgedekte pand komt: "Er komen natuurlijk steeds meer mensen naar Giethoorn. We hebben overleg gehad met de gemeente en andere ondernemers om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik denk dat extra slaapplaatsen meer dan welkom zijn."