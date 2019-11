Expeditie Oost: tien jaar Mammacafé in Hellendoorn

"Eigenlijk het feit dat we al tien jaar draaien", noemt organisator Riëlle Pruisscher als hoogtepunt. "Er komen in Twente steeds meer van dit soort cafés en dat onze opkomst nog steeds heel mooi hoog is, dat is fijn."



Pruisscher, zelf verloskundige, omschrijft het café als "vrijblijvend en laagdrempelig". Twee keer per maand kunnen mama's elkaar ontmoeten. Eens in Nijverdal en eens in Hellendoorn. "Moeders uit Nijverdal komen makkelijker hier bij Toi Toi, moeders uit Hellendoorn in café De Gezelligeit."



De dames snijden vandaag, naast de taart, ook diverse onderwerpen aan. "We hebben een lactatiekundige, fysiotherapeut, osteopaat, logopedist, van alles", somt de verloskundige op.

