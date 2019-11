Betaald voetbalclubs willen wedstrijden één minuut stilleggen tegen racisme

De aanleiding hiervoor is het incident dat afgelopen zondag plaatsvond tijdens FC Den Bosch - Excelsior, waarbij 'fans' van de thuisploeg het hadden gemunt op Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira.

Impact

Het is de bedoeling dat het statement direct na het eerste fluitsignaal gemaakt wordt. Terwijl de spelers stil blijven staan, zal er op het scorebord in de stadions de tekst ‘Racisme? Dan voetballen we niet’ verschijnen. "Door een statement te maken in het veld geven we vanuit het voetbal een duidelijk signaal dat genoeg écht genoeg is. Daarnaast heeft dit impact op zowel voetballiefhebbers als niet-voetballiefhebbers", luidt de onderbouwing van het verzoek richting de clubs.

Compenseren

"We begrijpen dat alle negentig minuten in een wedstrijd van belang zijn, waardoor we de KNVB hebben verzocht om aan het eind van de eerste helft minimaal één minuut speeltijd toe te voegen om het gemis van de eerste minuut te compenseren." Het is aan de club om het statement uit te voeren. "Daarom willen wij jullie vriendelijk verzoeken om de teammanagers en spelers duidelijk van tevoren in te lichten over de actie. Wij rekenen op ieders medewerking."

Go Ahead Eagles neemt het vrijdag in De Adelaarshorst op tegen Roda JC. Een dag later komen PEC Zwolle en Heracles Almelo in actie tegen respectievelijk Fortuna Sittard en Ajax. Op zondag is het de beurt aan FC Twente, dat op bezoek gaat bij VVV-Venlo.