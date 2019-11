Welk doel steun jij?

Ik wil een Pup

KNGF Geleidehonden heeft dringend nieuwe Puppypleeggezinnen nodig. Niet alleen in Overijssel, maar ook in Drenthe en Gelderland. KNGF Geleidehonden leidt honden op tot geleidehond voor mensen met een visuele beperking, maar ook worden honden speciaal getraind voor kinderen met autisme of mensen met PTSS. Een geleidehond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid en geeft deze mensen een fijner leven. Is er in jouw leven, tijdschema en hart plaats voor een geleidehond in opleiding? Meld je dan aan als pleeggezin voor KNGF Geleidehonden. Doneer je liever een mooi bedrag zodat anderen dit kunnen doen? Dat mag natuurlijk ook! Klik hier voor meer informatie over de actie 'Ik wil een pup'.





Jouw Haar Mijn Haar - Stichting Haarwensen

Ieder jaar verliezen zo'n 600 jonge patiëntjes hun haar door chemotherapie. Het duurt lang voordat de eerste donshaartjes weer zichtbaar zijn. Geen haar hebben vinden kinderen, maar ook volwassenen, vaak het ergst. Met een kaal hoofd of een zichtbare pruik blijf je namelijk zien dat je ziek bent. Een echte mooi gemaakte pruik maakt het verschil. Zo kan een ziek kind zich weer gewoon kind voelen.

De Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. Het maken van een mooie pruik is erg arbeidsintensief en dus duur.

Wil jij haar óf geld doneren? Klik hier voor meer informatie over de actie 'Jouw Haar Mijn Haar' en lees hoe je kunt helpen.







Wie gun jij een kerstboom?

Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om met familie en vrienden bij elkaar te zijn. Met lekker eten, cadeaus en .... een mooi opgetuigde kerstboom! Ben je dol op die gezellige kerstsfeer, maar lukt het dit jaar niet om een kerstboom in huis te halen of is het dit jaar financieel niet mogelijk? Of wil jij iemand een hart onder de riem steken en diegene verrassen met een boom vol lichtjes en ballen? Laat het ons dan weten, want iedereen verdient een beetje gezelligheid met kerst! Klik hier om te zien waar jij je mooie kerstwens voor jezelf of iemand anders kan achterlaten!





