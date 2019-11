Wethouder Raalte niet blij met vertraging aanpak N35: "Staan levens op het spel"

Wethouder Wagenmans van Raalte is niet te spreken over het feit dat de aanpak van de N35 tussen Nijverdal en Wierden misschien wel jaren vertraging oploopt. "Dit is heel triest. Het is gewoon een rampsituatie op de N35. Er staan levens op het spel."

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schreef gisteren in een brief aan de Tweede Kamer dat de stikstofcrisis roet in het eten gooit. "Het is de Wet van Murphy een beetje. Misschien moeten er wel rigoureuze besluiten genomen worden. Dan moet je wel een beetje lef hebben", zegt Wagenmans.

"Ook economisch heeft dit veel gevolgen", aldus Wagenmans. "Transport en Logistiek Nederland kan dat berekenen. In deze hele stikstofcrisis zullen ze het ministerie op een andere manier moeten benaderen en ook met alternatieve oplossingen moeten komen."

Aanpakken N35

Begin november werd al duidelijk dat het vernieuwen van de N35 zou worden uitgesteld door de stikstofcrisis. Gisteren kwam minister Van Nieuwenhuizen met het bericht dat het nog zeker één tot drie jaar duurt, voordat de schoppen in de grond gaan. Het oorspronkelijke idee was om de weg iets te verleggen, zodat er in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar zijn. Ook was het idee om de maximumsnelheid te verhogen naar 100 km/u.

Verkeersveiligheid

Wagemans vindt het voor de verkeersveiligheid een slechte zaak dat de weg nog niet aangepakt wordt. "Zodra er een dodelijk slachtoffer valt, krabt men zich achter de oren en komt er misschien wel actie." Begin oktober overleed een vrouw (75) uit Wierden, bij een ongeluk op de weg.

"Elke dag zijn er ongelukken. Als er iets gebeurt, is dat met geen geld te vergoeden. Dat is diep en diep triest."

Poort tussen Zwolle en Twente

Wagenmans ziet de N35 als een onmisbare verbinding in Overijssel. "We zijn al dertig jaar aan het praten over de N35. De corridor tussen de regio Zwolle en Twente is zo belangrijk. Mensen beseffen dat schijnbaar niet genoeg, met name in het Haagse. En dat is heel erg jammer."

"Er moet een weg zijn om dit probleem op te lossen. Je moet het juridisch waterdicht maken, maar zo nu en dan moet je ook een beetje ballen tonen", besluit Wagenmans.