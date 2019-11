UWV: aantal WW-uitkeringen daalt, maar personeelstekort blijft

Hoewel minder mensen een WW-uitkering krijgen, blijft er toch een flink personeelstekort in Overijssel. Volgens het UWV is het tekort het grootst in de sectoren techniek, ICT, zorg en onderwijs.

Afgelopen maand daalde in de regio Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn en Zutphen) het aantal WW-uitkeringen met 0,9 procent. Het afgelopen jaar is het aantal met meer dan veertien procent gedaald. Dat is een procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde.

In Twente daalde het aantal uitkeringsgerechtigden met één procent, ten opzichte van vorige maand. Ook is het hele afgelopen jaar in Twente het aantal mensen met een WW-uitkering harder gedaald dan het landelijk gemiddelde. De daling in de regio was een kleine zestien procent.

Het aantal uitkeringen in Zwolle steeg juist iets afgelopen maand, maar ook over het hele jaar gezien was er een flinke daling van 15,8 procent.

Personeelstekort

Volgens het UWV zwakt de groei van de economie in Overijssel af, maar neemt het aantal vacatures nog steeds toe. In de Stedendriehoek, Twente en Zwolle komen er volgend jaar ruim elfduizend banen bij. Het grootste tekort is in de sectoren techniek, ICT, zorg en onderwijs.

Desondanks zijn er meer dan honderdduizend mensen die geen baan hebben, of meer willen werken. "Er is een mismatch tussen de functie-eisen van werkgevers en de kwalificaties van werkzoekenden." Daarom zijn deze mensen nu nog vaak ongeschikt, maar het UWV wil dat deze mensen bijscholing krijgen om de vacatures wel te kunnen invullen.