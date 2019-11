Stoot 'De Boer dat is de keerl' dit jaar Bohemian Rhapsody van de Top 2000-troon?

Een van de initiatiefnemers die het nummer van Normaal maar wat graag in de lijst terugziet, is boer én zanger Arno Meijerman uit Dijkerhoek. "Het is een lijflied van de agrarische sector", aldus Meijerman. "Bij heel veel boeren zit het wel in het hart."

Meijerman: "We hebben als sector wel bewezen dat, als we met elkaar de schouders eronder zetten, we wat kunnen bereiken. Het zou toch super zijn als we nu met alle boeren in Nederland op dat nummer gaan stemmen, om het op nummer één te krijgen."



Tekst loopt door onder de video

Lobby's

In het verleden schrapte Radio2 wel eens nummers die te hoog in de lijst dreigden te eindigen als gevolg van lobby’s. 'Tell the world' van de religieuze band Hillsong United en ''t Het nog nooit zo donker west' van de Groningse zanger Ede Staal koersten in 2007 af op een toptiennotering, waarop de organisatie besloot in te grijpen.

Daar hoeven de boeren met hun actie dit jaar niet bang voor te zijn. "Wij vinden het heel leuk om te zien dat luisteraars moeite doen om hun helden in de Top 2000 te krijgen", zegt Marcel Frost, woordvoerder van de NPO. "Daar hebben we zeker geen moeite mee. Het is en blijft ten slotte de lijst van de luisteraar."

Hoe groot de kans is dat de boeren slagen in hun missie, durft Frost niet te zeggen. "Iedereen heeft natuurlijk een kans. Over het aantal stemmen dat ze nodig hebben doen we geen uitspraken."

Pokémon

Het nummer van Normaal zou overigens niet het eerste nummer zijn dat als gevolg van een campagne in de Top 2000 belandt. In 2015 kwam de Pokémon Theme Song, als gevolg van een actie van fans, de lijst binnen op plek 1666.

Een jaar later, na het uitbrengen van de razend populaire game Pokémon Go, sprong het nummer zelfs naar plek 232. Vorig jaar bereikte de Theme Song de hoogste notering: plek 115.

Stemmen

Van 1 tot en met 7 december kan er weer gestemd worden voor de Top 2000. De uitzending begint op eerste kerstdag, waarna de hoogst genoteerde nummers traditiegetrouw te horen zijn op oudjaarsdag. In de voorgaande twintig edities stond Bohemian Rhapsody van Queen liefst zestien keer op de eerste plaats.