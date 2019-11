In het bos met Nathalie Baartman...

Haar lieve en verstandige aanbod voor een extra vestje onder mijn fijne maar te dunne jas sloeg ik af. Stom. Oók had ik precies de goede bos-wandelschoenen aan. Nathalie was daarentegen wel goed voorbereid.



Met een koude wind in onze nek hebben we 'Breek' besproken. De theatertour van Nathalie. Ze doet hem al een tijdje en ik zag haar pas geleden spelen in Bathmen in Cultuurhuus Braakhekke. Ze heeft een vaste schare fans zag ik. Ík ben daar overigens een van. Ik vind haar een soort vrouwelijke Finkers. En laten we wel wezen, zoveel cabaretières van haar kaliber hebben we niet in het Oosten van het land. Zeg maar gerust niet een. Nathalie heeft grote eigenheid, Twentse humor, woordgrappen en veel zelfspot. Ik hou ervan.





Nathalie Baartman (Foto: RTV Oost)



Als het moet (en het moet) kruipt ze over het podium, op zoek naar hetgeen ze zoekt. Ze maakt kleine dingen groot, verzint haar eigen taal terwijl ze in zingen uitbarst, trekt het misbruik van whatsapp-groepen door de poep en drijft de spot met haar eigen onhandigheid. Ze drukt zichzelf en haar publiek fijntjes met de neus op de feiten. Ik verheug me nu al op de volgende voorstelling. Dan zingt ze nog meer gevoelige liedjes. Maar eerst deze OverUIT de Kunst want:



Het is nogal een leuke ervaring: een boswandeling met Nathalie Baartman ♥



Inga Tjapkes ♥ kunst



Zondag 24 november om 11.20 uur kunt u de aflevering van OverUIT de Kunst zien op RTV Oost. We herhalen het programma ook.

Kijk hier voor meer informatie over het programma. Op https://www.rtvoost.nl/tv/gemist kunt u de uitzending ook nog terugkijken!