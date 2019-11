Overijsselse advocaten blijven actievoeren en denken aan oprichten nieuwe vakbond

De minister kwam over de brug met de zeventig miljoen euro, na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten, NOvA. Die vereniging moest vervolgens wel alle strafrechtadvocaten vragen hun stakingsactie voor begin volgend jaar af te blazen. Die oproep heeft NOvA gedaan, toch handhaven veel advocaten de staking. Ze hebben zich niet ingeschreven in het piketrooster en zijn daarom niet oproepbaar door verdachten die sociale rechtsbijstand nodig hebben.

'Door de strot geprakt'

Eén van de Overijsselse strafpleiters die actie blijft voeren is Janbart Kalk uit Enschede. "De NOvA heeft ons geen dienst bewezen. Ik en veel van mijn collega's voelen nu alsof het door onze strot wordt geprakt. Maar ik snap ook wel dat het laveren was voor de NOvA, ze willen ook in gesprek blijven met de minister. Daarnaast is de NOvA ook geen vakbond of iets dergelijks"

Over vakbond gesproken, veel advocaten denken erover om nu zelf iets dergelijks op te richten. Zaterdag komen velen bij elkaar om een nieuwe vereniging voor advocaten op te richten. Kalk: "Dan kunnen we echt met de vuist op tafel slaan. U zult versteld staan hoeveel advocaten daar met mee willen doen. Het is nu buigen of barsten." Kalk sluit niet uit dat hij in het bestuur van de nieuwe 'vakbond' stapt.

Drie tientjes per uur

Over hoe moeilijk sommige strafrechtadvocaten het hebben zegt hij: "We moeten nu vaak werken voor drie tientjes per uur. Dat lijkt misschien nog wel aardig, maar daar moeten ook alle onkosten van betaald worden." Volgens Kalk stoppen veel van zijn collegae in verband met de werkdruk. "Als ik niet zoveel van mijn vak zou houden, was ik allang gestopt. Want voor het geld hoef je het niet te doen."

'Je wilt een biefstuk, maar krijgt een frikadel'

Kalk handhaaft dus zijn piketboycot. Eerder deze week lieten ook verschillende advocaten in Deventer weten de boycot te handhaven. Die boodschap kon rekenen op veel steun vanuit de beroepsgroep.

De Oldenzaalse advocaat Jeroen Michels is er nog niet uit of hij actie blijft voeren. "Maar ik heb mijn beschikbaarheid voor begin januari nog niet ingevuld." Michels begrijpt de onvrede goed: "Ja het is alsof je een biefstuk besteld hebt, maar dat de minister je een frikadel toewerpt."

Inmiddels is er een WhatsApp-groep opgericht om alle advocaten op te roepen zaterdag naar de oprichtingsdag te komen van de nieuwe vereniging.