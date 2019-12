Nieuw bezoekerscentrum in Ossenzijl moet toeristen beter spreiden in Steenwijkerland

Het huidige bezoekerscentrum voor de Weerribben in Ossenzijl is sterk verouderd en Staatsbosbeheer heeft geen geld voor iets nieuws. Maar een nationaal park met een landschap dat uniek is in de wereld, dat kan niet zonder goed bezoekerscentrum.

Zuinig op zijn

Het gebied verdient het, vindt Hans van de Beek van Staatsbosbeheer: "Dit gebied heeft een Europees diploma, als één van de vier gebieden in Nederland. Daar moeten we zuinig op zijn. Maar ook moeten we laten zien aan mensen hoe bijzonder het is en vertellen over de bijzondere ontstaansgeschiedenis."

Het is wel een spanningsveld tussen meer bezoekers willen aantrekken, en ook de rust bewaren, erkent van de Beek: "Door op de ene plek wat meer mensen te trekken kan je juist andere delen ontzien. We doen dit heel zorgvuldig want de natuurwaarden hebben we natuurlijk heel hoog in het vaandel."

Toeristen spreiden

De gemeente Steenwijkerland ziet grote voordelen van een nieuw bezoekerscentrum. Projectleider Rob Olde Kalter denkt dat hij het toerisme hierdoor veel beter kan spreiden. "We willen een overstappunt creëren zodat mensen hier de auto laten staan en op een duurzame manier verder het gebied in gaan." "Je ziet nu dat het soms, lang niet altijd, vastloopt in Giethoorn. Als we meerdere hele aantrekkelijke punten in de gemeente realiseren en zorgen dat ze daarvandaan verder reizen dan is dat winst. Denk bijvoorbeeld aan vervoer met de boot of een elektrische fiets". "Dorp profiteert mee" Bij de plannen hoort ook de bouw van een hotel. Nu zijn er maar weinig overnachtingsmogelijkheden in het gebied. Dat levert extra werkgelegenheid op. Ook wil de gemeente dat inwoners en ondernemers uit het dorp meeprofiteren van de extra toeristen. "De rust in het gebied blijft bewaard" (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) Het wordt dus misschien wat drukker in en om Ossenzijl, maar de inwoners hoeven niet bang te zijn voor 'Gietserse taferelen', denk Olde Kalter: "Daar komen één miljoen toeristen per jaar. Hier waren het er een paar jaar terug rond de 150.000, nu nog maar 70.000, We willen weer terug naar die 150.000". Inspraak Wat er precies komt, en wanneer is nog de vraag, de plannen zijn nog in de beginfase. Ook de financiering is nog niet rond. Op dinsdag 17 december is er in Ossenzijl een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere betrokkenen.