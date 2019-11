Gemeente Raalte stelt paal en perk aan aantal arbeidsmigranten op park Old Heino

De gemeente Raalte stelt een maximum in voor het aantal huisjes dat aan arbeidsmigranten verhuurd mag worden op bungalowpark Old Heino. Dat hebben burgemeester Dadema en wethouder Wagenmans vanmorgen bekend gemaakt.

Op dit moment worden er ongeveer 65 huisjes aan arbeidsmigranten verhuurd, dat aantal wordt verlaagd naar maximaal 50.



Illegale situatie

De burgemeester stelt dat er op dit moment sprake is van een illegale situatie op het bungalowpark. "De huisjes zijn bedoeld als recreatiewoningen, niet als permanente woonverblijven."



In overleg met de eigenaren van de huisjes en de parkbeheerder is afgesproken om de komende twee jaar maximaal 50 huisjes te verhuren aan arbeidsmigranten. Per huisje wordt ook een maximaal ongebrachte huurders afgesproken. "Dat is gelijk aan het aantal personen als waarvoor het huisje geschikt is", aldus Dadema.

Met de regels stelt de burgemeester dat er getoetst kan worden op overlast, het aantal huisjes dat verhuurd wordt en het aantal mensen dat per huisje op het park verblijft. "We gaan hier op controleren."

Toekomst van recreatieparken

Als over twee jaar blijkt dat deze proef werkt, kan hij met een jaar verlengd worden. Na dat jaar komt de provincie vermoedelijk met uitkomsten van een onderzoek naar de toekomst van recreatieparken. Op basis daarvan verwacht de gemeente samen met Old Heino een toekomstplan te kunnen maken.



Vorige week kwam Park Old Heino uitgebreid in het nieuws nadat vakbond FNV een zwartboek aan de gemeente aanbood over de omstandigheden waarin arbeidsmigranten op het park leven. Er werd door FNV zelfs gesproken over 'middeleeuwse toestanden'.

Kamervragen

Dat zwartboek was voor SP-Kamerlid Jasper van Dijk aanleiding om Kamervragen over de situatie op het park te stellen.



De directie van het park werd naar eigen zeggen overdonderd door de berichten. Zij nodigden RTV Oost uit voor een rondleiding in een huisje, om te laten zien in wat voor omstandigheden de migranten leven.