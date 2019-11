Weekendtips!

Sinterklaas in Staphorst

Sinterklaas komt vrijdagavond Staphorst bezoeken en de intocht wordt gevierd met een mooi feest in de sporthal met heel veel lichtjes en lampionnen en de kinderen mogen hun hele familie meenemen.





Natuurwerkochtend Oldenzaal

Zaterdag is er een natuurwerkochtend in Oldenzaal. Maar liefst zeven grafheuvels (rijksmonumenten) liggen op het Groote Veld en de oudste nog zichtbare geschiedenis van Oldenzaal vind je hier. We starten om 9.00 uur op deze unieke locatie!!





Landbouwminiaturenbeurs Zwolle

Zaterdag en zondag vindt de Landbouwminiaturenbeurs plaats in de IJsselhallen Zwolle, de grootste landbouwminiaturenbeurs van de wereld! De standhouders bij dit evenement komen uit vrijwel alle Europese landen. Er valt dus van alles te ontdekken op zowel nationaal als internationaal gebied!







Bok- en najaarsbierentocht Steenwijk

Elk jaar zijn de locaties voor de bok- en najaarsbierentocht Steenwijk ongewoon. Ook zaterdag is de route verrassend te noemen. Je start in theater De Meenthe, je krijgt een eigen glas mee en gaat dan lopen langs 8 locaties. Daarna terug naar het theater voor de eindproeverij en een kop heerlijke snert.

Schalmloop in Mariënheem

Zondag is de 35e Schalmloop in Mariënheem, een hardloopwedstrijd met keuze uit diverse afstanden. De loop is onderdeel van het Sallands Crosscircuit. De wedstrijden zijn zowel voor kinderen als volwassenen toegankelijk. Aanvang: 10:00 uur, afstanden: 1 km (kids), 2,4 km (kids), 5,3 km en 10,1 km.







