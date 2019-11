Drugspand in Hengelo was 'jackpot' voor de politie

Op woensdag 23 oktober komt er bij de politie om 23.36 uur een melding binnen: 'Drugspand, zijn nu bezig met het versnijden van een grote hoeveelheid drugs, wit en bruin. Als jullie nu naar binnen gaan, vinden we de hele jackpot.'

Bruine handjes

De politie tuigt een enorme eenheid op om een inval te doen. Dertig man gaan de flat binnen en treffen daar negen mannen. Een van hen heeft heroïne aan de handen zitten, oftewel hij heeft 'bruine handjes'. De bewoner van de flat zegt zelf gebruiker te zijn en zijn woning geregeld beschikbaar te stellen. Veel van de aangehouden verdachten zeggen ook 'slechts' gebruiker te zijn. Ze zeggen in de flat te zijn om drugs te kopen.

Versnijdingsmateriaal

De agenten treffen enkele kilo's heroïne en cocaïne aan. Het merendeel van de gevonden spullen is versnijdingsmateriaal, 25 kilo. Bijzonder is het dat de politie vervolgens communiceert dat er dertig kilo harddrugs is gevonden.

Maar volgens de verdediging van de verdachten is dat niet het enige vreemde. Bij veel van de advocaten zijn de wenkbrauwen gerezen over de inzet van zoveel agenten na slechts één anonieme melding.

'De zaak stinkt'

"Vaak is het zo dat er na zo'n melding twee agenten even gaan kijken. Maar dertig man erheen sturen? Dat klopt niet." En dan hebben die agenten eerst nog een uur buiten staan wachten. Waarom? Daarna gaan ze naar binnen, met in hun handen een machtiging om de flat te onderzoeken op aanwezigheid van benodigdheden voor hennepkweek. "Deze zaak stinkt aan alle kanten", zegt één van de advocaten.

Ruzie in de groep

Volgens bronnen rond het onderzoek is de anonieme melding mogelijk gedaan door een lid van dezelfde drugsgroep. In die groep, met voornamelijk Rotterdammers, was ruzie ontstaan. Bijzonder is het dan ook om in de anonieme melding te lezen dat 'we' de hele jackpot zouden vinden.

Maffiafilm

Zeven van de negen aangehouden verdachten komen uit Rotterdam, twee uit Hengelo. Een van die Hengeloërs werd al eerder opgepakt voor drugshandel. Dat gebeurde bij een grootscheepse actie in verschillende panden in Almelo, Hengelo en Enschede. Bij die actie werden twee mannen destijds in de overvolle Enschedese pizzeria Pinoccio naar de grond gewerkt door het arrestatieteam.

Andere gasten schrokken zich rot en vertelden dat het leek alsof ze in een maffiafilm waren beland.

Naast de aangetroffen harddrugs is er in de flat aan de Zernikestraat ook een bak met cryptofoons gevonden. De politie probeert die nu uit te lezen, maar mogelijk is de data op afstand gewist. De politie heeft ook meerdere voertuigen en geld in beslag genomen. Alle verdachten zitten nog vast.