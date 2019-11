Tweede Kamerfractie VVD werkt aan voorstel om N35 over te dragen aan Overijssel

De Tweede Kamerfractie van de VVD werkt aan een voorstel om het beheer van de N35 over te dragen aan de provincie Overijssel. Met die overdracht is wat de liberalen betreft ook een bruidsschat gemoeid.

Die bruidsschat zou voldoende geld moeten bevatten om de N35 over de volledige lengte een upgrade naar A35 te geven.

Hoe het voorstel er exact uit komt te zien, kan de VVD nog niet zeggen. "Het is een proces deze dagen. We praten nog volop", legt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra uit. "Ik probeer brede steun te krijgen, we gaan kijken hoe ver we komen."

'De dekking moet kloppen'

De grootte van de eerder genoemde bruidsschat is naar verluidt het grootste onderwerp van discussie. "Het bedrag is discutabel en de dekking moet kloppen", aldus Dijkstra.

Het Kamerlid hoopt het voorstel aan het einde van deze week klaar te hebben. Een beetje tijdsdruk is er ook, want maandag praat de Tweede Kamercommissie Infrastructuur over het 'MIRT'. Dat is het 'Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport'.

Of regeringspartij VVD de overdracht van het beheer van de N35 voor elkaar krijgt, is ook afhankelijk van andere partijen.

Vertraging

Gisteren werd duidelijk dat de aanpak van de N35 nog zeker één tot drie jaar wordt uitgesteld. Volgens minister Van Nieuwenhuizen komt dat door de stikstofcrisis.

Wethouder Wagenmans van Raalte is niet te spreken over de vertraging. "Dit is heel triest. Het is gewoon een rampsituatie op de N35. Er staan levens op het spel."