Zoveel herrieboetes werden er in jouw gemeente uitgedeeld

In het onderzoek per gemeente is uitgegaan van de periode 2012 tot en met 2018. Opvallend is dat in de gemeente Tubbergen in deze zeven jaren geen enkele boete wegens geluidsoverlast werd uitgedeeld. Ook in Haaksbergen en Dinkelland gaan bewoners nauwelijks op de bon wegens geluidsoverlast.

Almelo noteert over de afgelopen zeven jaar de hoogste score, met 12,5 boetes per 10.000 inwoners. Ook in Kampen was het lawaaiig, met 10,7 boetes per 10.000 inwoners, gevolgd door Zwolle (9,0) en Deventer (8,7).

Het CJIB noteert de gemeente waar de overtreding is gepleegd. Daardoor zijn boetes niet per se aan inwoners van een bepaalde gemeente uitgeschreven.

De boetes voor geluidsoverlast bestaan uit twee verschillende overtredingen. Een derde van de prenten (36,3 procent) is uitgeschreven voor het verstoren van de nachtrust. De rest is bekeurd voor geluidshinder met toestellen, (geluids-)apparatuur of handelingen. Voor beide boetes geldt een boetebedrag van 140 euro.

Stijging

Het is het tweede jaar op rij dat het aantal boetes wegens geluidsoverlast in Overijssel stijgt. In de drie jaren ervoor daalde het aantal telkens.