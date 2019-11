Jeugdlintje voor Robin (15): 'Held van Hardenberg'

Hij wist nog van niets, toen vanochtend burgemeester Wiggers van Hardenberg ineens voor zijn klas stond om hem te decoreren. Robin Slump (15) is trots dat hij het jeugdlintje heeft gekregen. 'Held van Hardenberg' staat op de medaille, maar Robin blijft nuchter. "Iedereen had kunnen doen wat ik gedaan heb."

Het jeugdlintje van Hardenberg is ingesteld door de gemeenteraad van Hardenberg om de maatschappelijke inzet van jongeren voor de samenleving te belichten en belonen.

En dat zit bij Robin wel goed. Het afgelopen jaar zette hij zich in voor KWF Kankerbestrijding en nam hij deel aan het inzamelingsevenement Alpe d'HuZes. Maar daar bleef het niet bij. Hij heeft ook auto’s gewassen, geholpen in de bediening bij een benefietdiner, worsten verkocht, appels en stoofperen geschild. "Daar maakten we appelmoes of stoofperen van en die konden mensen dan van ons kopen."

Opa

Robin is persoonlijk gemotiveerd om ziektes uit de wereld te helpen. Hij had een goede band met zijn opa, die vorig jaar is overleden aan kanker. "Samen met mijn familie zijn we toen naar Frankrijk gegaan om voor KWF geld in te zamelen met Alpe d'HuZes. Ik wil anderen graag motiveren. Laten zien dat iedereen iets kan doen."

Volgend jaar gaat Robin onvermoeid verder met het steunen van acties. Zo doet hij mee met de Geuzentocht, een skeelerevenement van Harlingen naar Vlissingen ten bate van Stichting ALS Nederland.