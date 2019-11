Bannink enige nieuwe naam in elftal Go Ahead Eagles

Heel lang heeft trainer Jack de Gier niet nagedacht over zijn opstelling. "Zondag heb ik gelijk de hele wedstrijd terug gekeken en al snel kwam ik tot de conclusie dat we niet veel moeten willen veranderen." De Gier wisselde in de vorige twee wedstrijden al in de rust zijn spits Ngombo voor Rabillard. Ook Jaroslav Navratil werd tegen Telstar halverwege uit het veld gehaald.

Ongeslagen

"Maar ik heb de jongens gelijk maandag al de opstelling gegeven en ze verteld dat Ngombo en ook Navratil gewoon weer gaan spelen. Iedereen is nu fit en de concurrentie dus groot, maar ik ben niet een trainer die zijn elftal zomaar op drie plekken verandert. Zeker niet na een serie waarin we al twaalf wedstrijden ongeslagen zijn."

Over die serie zegt De Gier dat hij nog niet over een "flow" wil spreken. "Dan moet je echt acht wedstrijden op rij gewonnen hebben. We hebben veel stroeve thuiswedstrijden gespeeld. Maar ik vind wel dat we groeien als team."

Statement tegen racisme

Go Ahead Eagles-Roda JC begint vrijdag om 20:00 uur en is te volgen vanaf "De Oosttribune" op Radio Oost. De wedstrijd wordt in de eerste minuut stilgelegd om een statement te maken tegen racisme, zoals bij alle duels in het betaalde voetbal.