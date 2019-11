Directeur Sportbedrijf Almelo verrast door bezuiniging op buurtsportcoaches

Geen populaire maatregel, maar wel één die Erik Busscher, directeur Sportbedrijf Almelo, uit kan leggen. Dat de bezuinigingen óók ten koste gaan van het aantal buurtsportcoaches vindt de directeur moeilijker te verteren. "Dat hadden we niet zien aankomen."

De bezuinigingen leiden tot bijna een halvering van het aantal buurtsportcoaches dat actief is in de gemeente. "Dit gaan veel mensen voelen", zegt Busscher. "Dit is een besluit met grote maatschappelijke impact. De gemeente snijdt hiermee in de breedtesport. Dat hadden we niet zien aankomen."

Activiteiten

In Almelo zijn de buurtsportcoaches actief op scholen, bij verenigingen, in de wijken en in de zorg. Met verschillende activiteiten gaan de coaches onder meer eenzaamheid bij ouderen tegen. Busscher: "Ook zorgen ze ervoor dat mensen in beweging komen en blijven, waardoor ze fitter blijven en ze minder snel aanspraak hoeven te maken op dure zorg."

Verder ondersteunen de coaches verenigingen. "Ze zijn een professionele partij waarop vrijwilligers een beroep kunnen doen", legt Busscher uit. De coaches opereren op scholen als een soort sportmakelaar: kinderen van ouders met een uitkering komen door de coaches vaak in aanraking met sport. De coaches staan in nauw contact met het Jeugdsportfonds. "Een groot deel van deze activiteiten valt nu weg", zegt Busscher.

"Reden bezuiniging zuur"

De directeur vindt vooral de reden van de aangekondigde bezuinigingen erg zuur. "De gemeente heeft daar geen schuld aan. Almelo komt geld tekort voor de uitvoering van jeugdzorg en Wmo. Een taak die door het Rijk is opgelegd. Dat gaat helaas ook ten koste van de sport."

Het Sportbedrijf Almelo voert het lokale sportbeleid uit, beheert diverse sportaccommodaties, zoals het zwembad, en organiseert allerlei activiteiten. Daar krijgt het bedrijf volgend jaar dus minder geld voor. Het gevolg is dus dat er minder buurtsportcoaches actief zijn. Maar ook dat sportzalen minder vaak worden schoongemaakt en dat het niet langer vanzelfsprekend is dat de horeca in de vier grote sportaccommodaties open blijft.

"Jammer, want voor veel mensen is sporten meer dan alleen bewegen", weet Busscher. "Het is een sociaal samenzijn, een manier om anderen te ontmoeten."

"Niet onze keuzes"

Busscher vindt niet alle gemaakte keuzes even gelukkig. "Wij hadden onder meer geopperd om de openingstijden van het zwembad aan te passen en op die manier geld te besparen. De gemaakte keuzes vallen op onderdelen met grote maatschappelijke impact, dat was niet ons advies aan de gemeente. De wethouder heeft andere keuzes gemaakt."