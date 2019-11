Vermeende roofovervaller uit Oldenzaal krijgt zowat 'hartaanval' bij horen van strafeis

Tegen een 37-jarige Oldenzaler is twee jaar en acht maanden cel geëist voor een zeer gewelddadige, mislukte, overval op een cafetariahoudster begin dit jaar. Bij de poging om een tasje te roven, werd de vrouw zeker tien keer tegen haar hoofd geschopt en meters over de grond gesleurd. De verdachte schrok van de hoge strafeis: "Ik krijg bijna een hartaanval".

De verdachte ontkent dat hij heeft geprobeerd de tas met daarin honderden euro's te roven. "Ik kom al dertig jaar bij die cafetaria", zegt hij. "Ik zou dat nooit bij haar doen. Ik kwam daar bijna elke dag voor sigaretten of een patatje."

DNA

Op de tas van de cafetariahoudster zit dna van de verdachte. Precies op de plek waar je volgens justitie een tas beetpakt als je hem wilt roven. Zelf verklaarde de vrouw bij de politie: "Ik wil niemand de schuld geven, maar het kan zomaar om één van de broers uit de buurt gaan." De vrouw slaapt nog steeds slecht en is iedere keer weer bang als ze langs het steegje loopt waar het is gebeurd.

Onvoldoende bewijs

Volgens advocaat Michels van de verdachte is het dna-spoor niet genoeg bewijs: "De donor kan ook van familie zijn. Of het dna van mijn cliënt is er op een ander moment of manier opgekomen".

Ook haalt hij getuigen aan, die het hebben over een dader tussen de zestien en twintig jaar oud: "Zoals u weet is mijn cliënt ouder". Daarnaast zou de dader volgens een getuige 1.85 meter lang zijn. Michels daarover: "Maar hij is 1.62 meter". Michels wil dat z'n cliënt wordt vrijgesproken.

Kleine Bajka

Door zijn lengte staat de verdachte bekend als 'Kleine Bajka'. Hij is een bekende van justitie. Zijn strafblad beslaat 46 pagina's, met onder meer overvallen op casino's in Duitsland. Samen met een partner in crime reed hij de pui uit de gokhallen, kraakte de automaten en ging snel weer weg. Hij heeft er zijn straf voor uitgezeten. Volgens de officier van justitie doet Bajka zijn hele leven niets anders dan stelen en inbreken.

In de kast

Krap een week na de overval op de cafetariahoudster zou Bajka volgens justitie betrokken zijn bij een gewelddadige overval bij een jonge Enschedeër thuis. Drie mannen hadden bij dat huis aangebeld, gevraagd of zijn broers thuis waren en de jongen vervolgens naar binnen geduwd.

Daarbij werd een hand op de mond van het slachtoffer gedrukt. Terwijl de jonge bewoner een kast werd ingeduwd, gingen de daders op zoek naar geld. Ze zijn er vandoor gegaan met 2.000 euro.

Beelden

Bajka kwam als mogelijke dader van deze overval in het vizier door herkenning op camerabeelden door de wijkagent. Die kent de Oldenzaler al zo'n 25 jaar en heeft gezegd: "Dat is Bajka."

Daarnaast zijn er gegevens van peilapparatuur onder de auto die bij de overval werd gebruikt. Die gegevens leidden naar de Oldenzaalse veelpleger. Maar omdat justitie niet kan bewijzen dat Bajka achter het stuur zat en verder niet 100 procent kan afgaan op de herkenning door de wijkagent, vraagt ze vrijspraak voor deze overval.

Plunjebaal hennep

Justitie is ook nog bezig met een zaak tegen Bajka rondom de diefstal van een enorme zak hennep. In april vorig jaar zou hij die samen met een aantal anderen hebben gestolen in Enschede. Bij een achtervolging van de politie zou die plunjebaal hennep uit de auto zijn gegooid. Justitie krijgt die zaak vooralsnog echter niet rond in de bewijsvoering.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.