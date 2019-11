Almelo ontvangt Recycle Sint met open armen en dichte beurs

Van ruilen komt huilen, luidt het spreekwoord. Maar niet bij de Recyle Sint. Met blije gezichten en tassen vol speelgoed verlieten bezoekers woensdagavond SO De Wissel in Almelo. En dat terwijl er geen eurocent werd uitgegeven. In de school voor bijzonder onderwijs werd namelijk de Recycle Sint gehouden: een ruilbeurs voor kinderspeelgoed.

De Amsterdamse Elif Albu bedacht de formule drie jaar geleden met verduurzaming als missie. Maar ook mensen met een kleine beurs omarmen het initiatief. De reacties van zowel de organisatie als het publiek in Almelo waren lovend. Zelfs vanuit Deventer werd koers gezet richting de Aastad, speciaal voor Recyle Sint.

Recycle Sint werkt met een waardesysteem. Ingebrachte goederen krijgen punten toegekend, gecategoriseerd op geldwaarde. De punten corresponderen met een waardebon voor de inbrengers. Met de bon kan vervolgens ander speelgoed worden uitgezocht. Middels een zogenaamde 'toolkit' krijgen organisatoren handvatten voor de opzet.

Uitbreidende olievlek

Zes jaar geleden hield Elif Algu (42) uit Amsterdam een ruilbeurs op de school van haar kinderen. Door de enthousiaste reacties besloot ze het concept verder uit te breiden. Als mede-eigenaar van Branding a Better World, dat zich bezighoudt met verduurzaming besprak ze haar filosofie binnen het bedrijf waarna Recycle Sint het daglicht zag.

"Mijn doel was en is om van Sinterklaas een duurzaam feest te maken", legt Algu uit. "Ik wil mensen ervan bewust maken dat het ook anders kan door speelgoed te ruilen in plaats van nieuw te kopen. Bovendien kunnen mensen met een laag inkomen hun kinderen of kleinkinderen zo ook een leuk cadeautje geven."

De ruilbeurs breidt zich inmiddels uit als een olievlek. "Vorig jaar was Recycle Sint op 101 locaties en dit jaar gaan we al richting de 150", aldus Algu. "En mijn grote wens is dat er in de toekomst in elke gemeente van Nederland een Recycle Sint is."



Meer dan welkom

Medewerkers van SO De Wissel staan in elk geval wel op de lijst. "Ik las over Recycle Sint op internet", vertelt Mireille Lucas. "Het concept sprak me gelijk aan. Bij mijn collega’s opperde ik om het ook hier in school te houden. Als school staan we voor duurzaamheid en vanuit het onderwijs weten we dat er veel gezinnen zijn die weinig te besteden hebben. Recycle Sint was daarom meer dan welkom. Op de website staat precies vermeld hoe je het beste te werk kunt gaan. We hebben alleen geen idee hoe het initiatief vanavond uitpakt", zegt ze woensdag voor aanvang van de beurs. "Ik ben heel benieuwd. Speelgoed wat overblijft gaat naar de Speelgoedbank. We steunen dus ook nog een goed doel."

Nadat het sein op groen ging, stonden de tafels al snel vol. "Dit had ik nooit verwacht", roept Lucas naar een collega. "Ik denk dat we er een tafel bij moeten zetten."

Eigen Recycle Sint

Als het startsein valt, komen meteen de eerste ruilers binnen. Puzzels, boeken, dinosaurussen, poppen, gezelschapsspellen en LEGO; het aanbod is heel divers. Gestaag worden tassen en kratten gevuld.

Linda Smits uit Schalkaar, vlakbij Deventer, kwam en ging met volle tassen. "In Deventer werd ook Recycle Sint gehouden, maar dat viel tegelijk met de intocht van Sinterklaas", vertelt ze. "Ik zag dat in Almelo de dichtstbijzijnde volgende beurs op het programma stond, dus ben ik hier naartoe gereden. Normaal gesproken breng ik overtollig speelgoed naar een kringloopwinkel of ik zet het op Marktplaats. Zelf heb ik twee kinderen, van drie en vijf jaar, zij hebben ook een wensenlijstje voor Sint Nicolaas. Door te ruilen blijft het leuk. Ik was ook wel benieuwd hoe het in z’n werk gaat. Nu ik zie hoeveel animo er is overweeg ik om volgend jaar ook zelf Recycle Sint te organiseren."

Waardebonnen

Tania Zeeman uit Almelo maakt er een gezellig uitje van met haar buurvrouwen. "We delen een gezamenlijke rekening", zegt ze lachend terwijl ze de waardebonnen toont. "Dit is een hartstikke goed idee en het levert ook nog eens wat op."

"Ik had nog nooit van Recycle Sint gehoord", bekent bezoekster Annemarie Perik, eveneens uit Almelo. "Vanavond ruil ik speelgoed voor mijn kleinkinderen. De duurzame gedachte juich ik toe. Oh, die is ook leuk", klinkt het vervolgens bij het zien van een plastic microfoon op een standaard. Gauw geeft ze een waardebon af, waarna het paarse kleinood in haar tas verdwijnt.

Zeker tweede editie

"Het was verbazingwekkend hoeveel speelgoed we kregen aangeboden", laat Lucas na afloop weten. "Natuurlijk ging het aanbod eerst door een selectie. Schoon, compleet en netjes waren de richtlijnen. Toch bleven er slechts drie dozen met speelgoed over voor de Speelgoedbank. Voor ons is Recycle Sint geslaagd. Volgend jaar komt er zeker een tweede keer. Dan hoop ik dat we nog meer mensen blij kunnen maken."