Naast vuurwerkvrij zones nu ook vuurwerkblije zones tijdens jaarwisseling

Terwijl heel Nederland nog in de ban is van Sinterklaas, maakt Rob Snijders van de Vuurwerk Federatie zich hard voor het behoud van vuurwerk. Hij introduceert vrijwerkblije zones, dat zijn gebieden waar verantwoord en legaal vuurwerk kan worden afgestoken. Bewoners kunnen op een site hun straat zelf aanmelden als vuurwerkblije zone.

Het initiatief is een antwoord op de bekende vuurwerkvrije zones. Al meerdere gemeenten in de provincie voerden vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones in. Zo werd begin deze maand bekend dat ook Zwolle de komende jaarwisseling proeven gaat doen met de zones.

Voor vuurwerk

"Wij denken dat er naast mensen die vrijwillig hun straat als vuurwerkvrije zone opgeven, er ook veel Nederlanders zijn die wél vuurwerk willen afsteken in hun straat en niets zien in vuurwerkverboden ", vertelt Snijders. En dus riep Vuurwerk Federatie vuurwerkblije zones in het leven.

Inmiddels zijn er al meer dan 2000 straten in Overijssel opgegeven als vuurwerkblije zone. Bewoners kunnen hun straat zelf aanmelden. Snijders gaat er vanuit dat dit in goed overleg met buurtbewoners wordt gedaan, maar of dat ook echt gebeurt is nog maar de vraag. "We gaan er vanuit dat mensen zich aan de regels houden."

Kort voor de jaarwisseling wordt een overzicht van alle aangemelde vuurwerkblije zones als digitale poster verspreid. Deze kunnen bewoners op hun raam plakken.