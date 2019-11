Mishandelde deurwaarder opgelucht na vonnis: 'Kan ik eindelijk dit hoofdstuk afsluiten'

Hij stond deze zomer in het middelpunt van het nieuws: de gerechtsdeurwaarder, die gedurende anderhalf uur lang werd gegijzeld en vele tientallen malen werd geslagen met een metalen buis. Vanmiddag hoorde de 51-jarige Amersfoorter dat zijn belagers, de Nieuwleusense transportondernemer Dennis D. en zijn echtgenote Sophie, vier jaar de cel in moeten . "Ik ben opgelucht dat er nu een vonnis ligt. Dan kan ik dit hoofdstuk eindelijk afsluiten", zo laat de deurwaarder tegenover RTV Oost weten.

Hij is net vorige week voor de zoveelste keer weer in het ziekenhuis geweest. Vanwege de breuken in zijn arm mocht hij sinds de mishandeling niet meer autorijden. Zijn werkzaamheden als deurwaarder had hij intussen weer opgepikt, maar hij moest zich telkens door een chauffeur naar zijn klussen laten rijden. "Gelukkig mag ik nu zelf weer rijden. Wel zo prettig."

Het was afgelopen zomer dat hij nietsvermoedend naar het huis toog van transporteur Dennis D. Nadat die zijn bedrijf had opgedoekt, was hij in conflict geraakt met vakbond en pensioenfonds. Na een reeks rechtszaken moest de ondernemer tonnen betalen. In de nasleep daarvan stond de deurwaarder die dag bij hem op de stoep.

Rotte vis

Volgens het politiedossier zag de deurwaarder toen hij kwam aanrijden Sophie B., met een klein kind, bij de woning staan. Toen de Amersfoorter stopte, liep ze op hem af en maakte hem uit voor rotte vis. "Klootzak, je hebt ons leven geruïneerd", schreeuwde ze.

Vervolgens greep ze een metalen buis, die kennelijk klaar stond achter een boom. Nadat zij hem te lijf was gegaan, zag hij een donkere bus aan komen rijden, waar Dennis D. uit sprong en zijn vrouw sommeerde een stang uit zijn bus te halen.

'Ronde twee begint nu'

Vervolgens werd hij anderhalf uur lang met de buis en stang geslagen. Volgens een forensisch arts heeft het slachtoffer zijn leven eraan te danken dat hij kans heeft gezien om met zijn arm de klappen deels af te weren. Sophie riep op een gegeven moment dat ze haar vader had gebeld: "Die ken je vast wel. Jullie zijn ook bij hem geweest om beslag te leggen, samen met de politie. Hij kent jou ook nog wel. Als hij er is begint ronde twee!"

Kort daarop arriveerde inderdaad haar vader, samen met een onbekende jongeman. Op een gegeven moment stonden er vier personen rond het slachtoffer. "Ik stond echt doodsangsten uit", verklaarde de deurwaarder naderhand tegenover de politie. Sophie's vader ging echter met zijn dochter en schoonzoon in gesprek, waarop ze de deurwaarder uiteindelijk lieten gaan. Die wist ondanks de enorme pijn het politiebureau in Zwolle te bereiken.

Complottheorie

Twee weken geleden, tijdens de rechtszaak, stond de deurwaarder voor het eerst weer oog in oog met zijn aanvallers. "Hoewel er eigenlijk geen oogcontact was. Ja, heel even kort aan het eind. Toen hij zich omdraaide en naar mij riep: 'Heb je nou je zin!'

Tijdens de rechtszaak bleek vervolgens dat het echtpaar het idee had dat er sprake was van een vooropgezet plan, waarbij de deurwaarder had samengespannen met vakbonden en pensioenfonds.

Speciale kijk op de wereld

Tijdens het strafproces bleek bovendien dat het echtpaar zich niet als daders ziet, maar als slachtoffers. "Ze hebben nu alle tijd om erover na te denken wat er allemaal is gebeurd. Ik hoop vooral dat ze hier wat van leren."

Al heeft de deurwaarder op voorhand zo zijn bedenkingen. "Tijdens de rechtszaak vertelde de rechter dat, terwijl het echtpaar in het huis van bewaring zat, psychologen zich met hen hebben beziggehouden. Die psychologen verklaarden later dat de twee een - zeg maar - speciale kijk op de wereld hebben."

Tijdens de rechtszaak verklaarde de advocaat van Dennis D. en Sophie ook dat de deurwaarder wellicht zichzelf letsel had toegebracht. Om de zaak zo verder op te blazen. "Alsof je jezelf een breuk in je voet en been kunt slaan en dan bedenkt: laat ik mijn eigen arm ook nog maar even breken."

De beweringen kreeg het stel overigens als een boemerang terug want de rechter veegde de theorie abrupt van tafel.

Vier jaar cel

De officier van justitie had vijf jaar cel tegen zowel Dennis als Sophie geëist wegens poging tot doodslag. Uiteindelijk werd er vier jaar opgelegd. Waarbij de rechtbank, zo blijkt uit het vonnis, er nadrukkelijk rekening mee houdt dat het echtpaar vier opgroeiende kinderen heeft. "De straf zal een zware wissel trekken op hun leven", aldus de rechtbank. Niettemin vindt de rechtbank de aard en de ernst van de feiten dusdanig ernstig dat is besloten "een onvoorwaardelijke celstraf van substantiële duur op te leggen".

Metalen plaat

De deurwaarder zal nog minstens ruim een half jaar met een metalen plaat in zijn arm rondlopen. "Dat kreeg ik meteen al te horen in juni. Dat dat minstens een jaar zou gaan duren. De vraag is of die straks operationeel moet worden verwijderd."

Het echtpaar moet hem bovendien een schadevergoeding van ruim 22.500 euro betalen. Het was voor de deurwaarder even de vraag of hij dat geld ooit zou zien, nu Dennis D. zich eerder deze week failliet heeft laten verklaren. "Gelukkig schiet de Staat dit voor, waarna dit op D. zal worden verhaald."

Fysieke beperkingen

Dit geld weegt echter niet op tegen alle ellende van de afgelopen maanden. En wat hem nog te wachten staat. Want hij zal moeten leren leven met de fysieke beperkingen die hij aan de mishandeling heeft overgehouden. "De pijn is gelukkig een heel stuk minder en ook lichamelijk gaat het steeds beter. Lopen gaat weer prima, maar grote afstanden lopen gaat nog steeds niet."

Reactie KBvG De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) reageert met instemming op het vonnis. "We vinden dit een passende maatregel", aldus voorzitter van bestuur Wilbert van de Donk. "Een forse straf ook, maar het is natuurlijk bepaald niet niets wat er is gebeurd. Dit heeft een enorme impact gehad binnen de beroepsgroep: dat je dit als deurwaarder kan overkomen." Hij zegt vooral te hopen dat er van het vonnis een preventieve werking uit gaat. Deurwaarders genieten onder de noemer Veilig Publieke Taak (VBT) extra bescherming. Net als hulpverleners. "Vooropgesteld, we zijn tegen geweld tegen elk individu, maar een deurwaarder is iemand die slechts zijn werk doet. Hij komt een boodschap brengen. Als je het daar niet mee eens bent, kun je naar de rechter stappen."