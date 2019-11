Vrijplaats voor zelfregie in Almelo barst binnen jaar al uit de voegen

Gehoopt had ze het wel, maar het rappe tempo waarmee het aantal deelnemers van Mensdoormens groeit, verbaast initiatiefnemer Chantal Soepboer ook wel een beetje. De Vrijplaats voor zelfregie en herstel in de voormalige Hagedoornschool in Almelo breidt in verband met de grote toestroom met onmiddellijke ingang uit van twee naar vier dagen.

Een jaar geleden opende Mensdoormens de deuren voor alle mensen die psychisch kwetsbaar zijn, worstelen met levensvragen of al dan niet oude verslavingsproblemen.

Ervaringsdeskundigen

Bij Mensdoormens worden deelnemers in de gelegenheid gesteld om tijdens of na een behandeling weer de stap naar buiten te wagen, weer bezigheden op te pakken en weer contacten aan te knopen. Zodra ze zo ver zijn kunnen ze ook lezingen, cursussen en studies volgen. Dat alles met hulp van ervaringsdeskundigen, zoals Chantal Soepboer zelf.

Almelo, Tubbergen en Twenterand

Mensdoormens begon in september 2018 met een handjevol deelnemers. Er komen maandelijks mensen bij. De meesten komen uit Almelo, maar ook uit de gemeentes Tubbergen en Twenterand weten mensen de Vrijplaats voor zelfregie en herstel te vinden. De nieuwkomers worden doorverwezen door instanties als Dimence, woonvormen, instellingen en klinieken of hoorden het van andere deelnemers.

Herstel gaat nooit in een rechte lijn

In de zomervakantieperiode bereikte de drukte een hoogtepunt en kwamen zo’n veertig mensen in de week, maar het aantal deelnemers schommelt. "Dat is normaal", aldus Chantal Soepboer. "Herstel gaat nooit in één rechte lijn omhoog, maar met schommelingen en terugvallen. Soms kunnen mensen een tijdje niet komen, maar dan houden we wel contact."

Het werd te druk

Veertig deelnemers in de week noopt Mensdoormens wel om met spoed om een tweede ruimte klaar te maken. De grote deelname is geweldig, vindt ook Soepboer, maar vraagt om aanpassingen. Want veertig mensen in de week, is te druk voor de doelgroep. Soepboer: "De mensen hebben ook rust en ruimte nodig."

Een verdubbeling van de openingsdagen van twee naar vier moet soelaas bieden. "Daarmee kunnen we een eind vooruit", aldus Soepboer. Behalve op de dinsdag en de donderdag kunnen de mensen ook terecht op de maandag en de woensdag, steeds tussen 9.00 en 14.00 uur.

Mensen die geïnteresseerd zijn in Mensdoormens kunnen er terecht tijdens de openingstijden. Meer info: chantal@mensdoormens.nl of 06-10037114.