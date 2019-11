Gedeputeerde Boerman over N35: "Kosten gaan over half miljard"

"De Marsroute zoals ze die willen uitvoeren kost ruim 400 miljoen euro", weet Boerman. "Maar dat is nog niet eens geïndexeerd, dat is een kostprijs uit 2017. Daar komt nog indexatie over, dus je zit zo aan een half miljard. En dan heb je het nog over het toekomstig beheer en onderhoud."

Boerman wijst ook op alle kosten die in het verleden zijn gemaakt om delen van de weg te verbeteren. "Dat zullen we in de toekomst ook moeten onderhouden en vervangen wanneer ze op zijn. Dat betekent echt een forse bruidsschat en dat is niet zo eenvoudig."



Jaren vertraging

Gisteren werd bekend dat de aanpak van de N35 tussen Nijverdal en Wierden één tot drie jaar vertraging oploopt door de gevolgen van de stikstofcrisis. Dat schreef minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.