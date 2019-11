Raad van State wederom kritisch op bestemmingsplan voor illegale grindwasserij in Balkbrug

Het nieuwe bestemmingsplan voor grindwasserij Jacobs aan De Pol in Balkbrug dreigt ook onderuit te gaan. De Raad van State kraakte vorig jaar het eerdere bestemmingsplan na bezwaren van omwonenden in het buitengebied. De gemeente Hardenberg maakte een nieuw plan dat vandaag zeer kritisch werd ontvangen door de Raad van State.

Nadat het vorige plan werd gekraakt, gaf de Raad opdracht om te kijken of het overlast gevende bedrijf op een andere plek kan worden gevestigd. Volgens de gemeente kan dit niet.

Maar Jacobs kan wel degelijk terecht op bedrijventerrein Kop van Broeklanden en na enige aanpassing ook op bedrijventerrein Katingerveld, zo bleek tijdens de zitting.

Personeel

De gemeentewoordvoerder kon tot verbijstering van de Raad niet verklaren waarom Jacobs daar niet heen kan. De woordvoerder kwam wel met het argument dat het meeste personeel van Jacobs uit de omgeving van Balkbrug komt. Volgens een van de omwonenden is dat onzin: "Jacobs werkt veel met mensen uit het voormalige Oostblok".

Voor de Raad van State speelt het personeel geen rol. De gemeente moet volgens de regels eerst kijken of er binnen het stedelijke gebied op bedrijventerreinen een plek is voor Jacobs. Pas als dat er niet is, kan worden gezocht naar een geschikte plek in het buitengebied.

Legalisering

Jacobs is in 2012 illegaal begonnen met de grindwasserij aan De Pol. De gemeente probeerde met een bestemmingsplan de grindwasserij te legaliseren, maar liep toen op tegen verzet van omwonenden. De kans lijkt nu toch groot dat de grindwasserij niet kan worden gelegaliseerd op de huidige locatie aan De Pol.

Volgens de Raad is ook van belang dat niet is aangetoond dat Jacobs sterk gebonden is aan die plek. Het bedrijf werkt voor klanten in het hele land. "De vraag is waarom Jacobs zo nodig op deze plek moet zitten", zei een van de rechters van de Raad. De Raad beslist binnen enkele maanden over het lot van het grindbedrijf.