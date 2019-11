Staatstoezicht tikt gaswinner Vermilion op de vingers om geluidsoverlast

Last onder dwangsom voor Vermilion in Noordwolde (Foto: Linda Jones)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft gaswin maatschappij Vermilion vandaag een last onder dwangsom opgelegd. Dit is gebeurd omdat Vermilion in Noordwolde de geluidsnormen heeft overschreden tijdens een diepboring in een nieuw gasveld.

De Canadese gasproducent Vermilion is in Noordwolde bezig met een boring naar een nieuw gasveld, op 3,3 kilometer diepte onder De Hoeve. Tijdens die boring zijn de geluidsnormen fors overschreden. Dat bleek onder meer afgelopen weekend, toen een omwonende een filmpje op Facebook plaatste. Uit dat filmpje bleek dat de gasproducent op zaterdag rond half drie in de nacht enorm kabaal produceerde.

Rechtop in bed

Meerdere inwoners in de wijde omgeving zijn geschrokken van de geluiden die worden geproduceerd tijdens het boren van een nieuwe leiding. De boorinstallatie zelf maakt al veel geluid, het boren in de bodem brengt een continue lage brommende toon teweeg die de hele dag door tot heel veel overlast leidt.

De boorlift die de buizen oppakt en verplaatst was afgelopen zaterdagnacht de grootste boosdoener. Veel omwonenden zaten rechtop in bed. Deze overstemde alle andere geluiden en heeft volgens omwonenden een niveau van zeker zeventig decibel bereikt. Volgens de vergunningen mag maximaal dertig decibel worden geproduceerd.

'Onbetrouwbare partner'

Vermilion zegt al maatregelen te hebben genomen om overlast van geluid te voorkomen. Omwonenden zeggen excuses te hebben gehad, maar hebben er geen vertrouwen in dat Vermilion zich nu wel aan de afspraken zal houden. Die omwonenden baseren zich op eerdere ervaringen met de gasproducent, die wordt gekenschetst als 'een zeer onbetrouwbare partner' als het gaat om het maken en nakomen van afspraken.

Door de last onder dwangsom hebben omwonenden mogelijk minder zorgen op herhaling. Staatstoezicht heeft de geluidsoverschrijdingen geconstateerd en wil met de last onder dwangsom afdwingen dat de gasproducent niet nog een keer dezelfde overtreding begaat. Hoe hoog de dwangsom bij een nieuwe overtreding zal zijn, daarover laat SodM zich niet uit. Tegen het opleggen van een last onder dwangsom kan wel bezwaar worden gemaakt. Of Vermilion dat ook gaat doen is niet bekend.

Invloed op elkaar

Het gasveld dat nu wordt aangeboord is een van meerdere zogenaamde kleine gasvelden in de regio Zuidwest-Drenthe, Zuid-Friesland en Noordwest-Overijssel. Doordat de invloedsgebieden van die gasvelden elkaar overlappen is feitelijk sprake van een groot gebied dat onder invloed staat van de gasvelden. Stichting GasDrOvF is bang dat de velden elkaar beïnvloeden en dat de optelsom van alle velden meer risico's met zich meebrengen voor het gebied, dat drie provincies overstijgt. Gaswinning in dit gebied zal de komende jaren verder worden uitgebreid.