Officier van justitie eist vijf jaar cel tegen Henk B. uit Almelo: "Een rasechte oplichter"

In de rechtbank in Almelo is een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen de 50-jarige van grootschalige oplichting verdachte Henk B. uit Almelo. Daarnaast is een beroepsverbod van vijf jaar geëist. Tegen de 51-jarige echtgenote is 9 maanden cel geëist.

Volgens de officier van justitie is B. een rasechte oplichter die maar één doel voor ogen had, mensen met mooie verhalen "vol list en bedrog" te bedonderen om zo zelf een luxe leven te kunnen leiden met zijn gezin in het Spaanse Marbella. "De samenleving moet tegen B. beschermd worden."

Nepbedrijven

Henk B. zou de oplichtingen gepleegd hebben in de periode tussen 2013 en 2017 door nepbedrijven als Wijkopenuwdroomhuis, Uwadvies, Van der Meer investments, Property Invest en Vanmijnschuldaf op te richten. Kansloze bedrijven die volgens de officier niet meer waren "dan een fata morgana in de dorre woestijn van financiële ellende" en kort nadat slachtoffers er veel geld in staken failliet gingen.



B. zou zich vooral gericht hebben op mensen die zelf diep in de financiële problemen zaten of die, soms al langdurig werkeloos, op zoek waren naar een baan. Mensen die door toedoen van B. nog verder in de problemen terecht kwamen, aldus de officier van justitie. "Hoe kun je jezelf dan nog in de spiegel aankijken?"



'Een luxe leven aan de Costa del Sol'

In de jaren dat B. in Spanje woonde zou er bijna een miljoen euro doorheen gejast zijn. Het ging op aan de internationale school voor zijn zoon (1.200 euro per maand), de huur van een mooi appartement (2.300 euro per maand), luxe auto's (1.500 per maand) en boodschappen in de supermarkt. Uit een aangetroffen huishoudboekje zou blijken dat het gezin ruim 6.000 euro per maand nodig had voor levensonderhoud.

De 51-jarige echtgenote van B. zou geprofiteerd hebben van het criminele gedrag van haar man. Zo zou ze meer dan een ton van de rekening van Uwadvies gebruikt hebben voor de dagelijkse kosten.



Brutaal

B. zou bij zijn oplichtingen bijzonder brutaal opgetreden hebben merkte de officier van justitie op. Zo meldde B. zich na een faillissement van één van zijn bedrijven als gedupeerde bij de curator. Volgens B. zou hij veel geld in het bedrijf geïnvesteerd hebben. Ook zou hij bij een ander bedrijf, dat op naam van een katvanger gestaan zou hebben, een lening van 500.000 euro afgesloten hebben. En dat terwijl er nog geen cent inkomsten zou zijn.

B. zou 'katvangers' ingezet hebben, om zelf buiten beeld te blijven. Daar zou hij een goede reden voor gehad hebben, de naam Henk B. zoemde in 2014 al rond op internet met de waarschuwing voor hem op te passen.

Waarschuwingen

Die waarschuwingen golden ook voor de 75-jarige schoonvader van Henk B. Meerdere benadeelden maakten geld over op rekeningen van deze schoonvader. Volgens de officier van justitie heeft B. zijn zwakbegaafde schoonvader "verschrikkelijk misbruikt" maar liet deze dat ook wel gebeuren.

De 75-jarige in Almelo wonende man zou zich schuldig gemaakt hebben aan witwassen. Hij zat een tijdje in voorarrest en hoeft als het aan de officier van justitie ligt niet terug naar de gevangenis.



De strafzaak tegen B. gaat maandag om 9 uur verder met onder andere de pleidooien van de advocaten en de reactie daarop. Daarnaast heeft B. de rechtbank beloofd met belangrijke stukken te komen die moeten onderbouwen dat hij niets fout deed. Die stukken liggen in Spanje maar worden volgens hem op dit moment door zijn minderjarige zoon opgehaald.