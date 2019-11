'Nieuw bestemmingsplan kamerverhuur Enschede onder de loep'

De Raad van State gaat het nieuwe bestemmingsplan voor kamerverhuur in een groot deel van Enschede onder de loep nemen. De reden is een verhuurder die de regeling aanvecht.

Met het nieuwe plan wil de gemeente de concentratie van het verhuur van kamers in bepaalde wijken voorkomen. Volgens de gemeente leiden teveel 'kamerverhuurpanden' in een wijk tot overlast en tasten die de leefbaarheid van de wijk aan. Vaak worden de kamers gehuurd door studenten of sociaal kwetsbare mensen.

Volgens het nieuwe plan is de bewoning van een pand met drie of meer personen, die niet samen een huishouding voeren, verboden zonder vergunning. Bij het aanvragen van een vergunning wordt gekeken of de kamerbewoning in de desbetreffende buurt wel wenselijk is.

'Verkeerde aanpak'

De verhuurder die deze regeling aanvecht vindt dat een verkeerde aanpak. Hij wordt nu gedwongen om vergunningen aan te vragen, omdat de gemeente overlast wil voorkomen. "Overlast vraagt om maatwerk en daadkracht", zegt hij. "Studenten houden de wijken levendig en zorgen voor sfeer."

Kwetsbare burgers met onaangepast gedrag vindt hij wel een groot probleem, waarvoor maatwerk nodig is.

'Wél het juiste middel'

Volgens woordvoerders van de gemeente is het bestemmingsplan wél het juiste middel om overlast tegen te gaan, naast de afspraken met woningcorporaties om overlast aan te pakken.

De Raad van State doet binnen twee maanden uitspraak.