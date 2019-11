Buurtbewoners sturen brandbrief over windmolens: "We pikken het niet langer"

Bij het horen van wéér een nieuw plan voor windmolens in 'hun achtertuin' gingen de haren bij de leden van actiegroep Tegenwind Daarle Hoge Hexel recht overeind staan. Al jaren strijden ze tegen de komst van 'die lelijke krengen in het prachtige mooie open Twentse landschap'. En dus stuurden ze een noodkreet aan de raadsleden van Hellendoorn, Twenterand en Wierden. "Mensen worden het zat. We willen geen toestanden zoals in Groningen en Drenthe, maar die kant gaat het wel op."

Herman Lubbers is één van de bewoners die fel tegen de komst van hoge windmolens is. Hij treedt ook op als woordvoerder van Tegenwind Daarle Hoge Hexel. "Zo'n tien jaar geleden was er het plan voor tien tot twaalf windmolens langs de Stouweleiding. Dat plan is gelukkig afgeketst. Vorig jaar kwam het plan op tafel voor drie hoge windmolens bij het Bruineveld en nu horen we dat er drie boeren zijn die een coöperatie willen beginnen voor het plaatsten van een windmolen."

De actiegroep is helder in haar standpunt: "Wij willen die grote krengen van 240 meter niet en dat gaat ook niet gebeuren."

Niet dat de actiegroep tegen duurzame energie is. Helemaal niet zelfs. De afgelopen jaren hebben Lubbers en met hem vele anderen in het buitengebied van Daarle, Daarlerveen en Hoge Hexel flink geïnvesteerd in het vergroenen van de energievoorziening. Op de daken liggen zonnepanelen, het gebruik van diesel is sterk verminderd en de warmtepomp is bezig aan een opmars.

"Politiek, maak een statement"

"Wij zijn hier enorm hard bezig", vertelt Lubbers, die zegt dat de achterban van de actiegroep uit honderden huishoudens bestaat. De actiegroep vindt dat de politiek nu een statement moet maken. Dat is de boodschap van de noodkreet die naar alle raadsleden van de gemeenten Hellendoorn, Wieren en Twenterand is gestuurd.

"Ons buitengebied is niet de energiecentrale van Twente en dat moet het ook niet worden. Grote windmolens en grote zonneparken horen niet in een landelijk gebied. De politiek moet kijken naar alternatieven. Raadsleden moeten zich uitspreken tegen zeer hoge windmolens. We kunnen ons mooie buitengebied maar één keer vernietigen."

Groeiende agressie

Bovendien merkt Lubbers een groeiende agressie onder de bewoners van het buitengebied, omdat er niet naar hen wordt geluisterd. "Telkens komen er nieuwe plannen voor windmolens in ons prachtige open landschap. Mensen worden het zat en pikken het niet langer. We willen hier geen toestanden zoals in Groningen en Drenthe, maar die kant gaat het wel op."

In Groningen en Drenthe was de afgelopen maanden veel ophef over het groeiende verzet tegen de bouw van windmolenparken. Ondernemers ontvingen dreigbrieven en bij instanties betrokken bij de bouw van de parken werd asbest gedumpt.

Om dit soort toestanden te voorkomen, vraagt de actiegroep om rust. "De politiek moet ons de tijd geven om alternatieven te ontwikkelen", licht Lubbers toe. "Wij zijn volop bezig om de inwoners van de buurtschappen enthousiast te maken voor de energietransitie. Als er telkens plannen voor windturbines blijven komen, dan neemt de betrokkenheid en inzet van de inwoners om mee te doen aan de transitie hard af."

CO2

Momenteel is Lubbers bezig met een onderzoek dat duidelijk moet maken welke duurzame maatregelen er in de verschillende buurtschappen in het buitengebied al zijn genomen. "We stellen een kaart samen waarop te zien is hoeveel CO2 we nu al besparen ten opzichte van een aantal jaren geleden."

Lubbers verwacht de kaart binnenkort te kunnen presenteren.