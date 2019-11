Graaf van Almelo gaat vandaag naar zijn laatste rustplaats

De graaf overleed vorige week op 88-jarige leeftijd. Hij en zijn familie bezitten veel grond in Almelo en wordt ook wel de 'onbekendste bekende Almeloër' genoemd. Huize Almelo, het Nijreesbos en de Gravenallee zijn enkele voorbeelden van stukken grond die in het bezit van de familie zijn. In een bosperceel bij de Gravenallee is de tombe waar de overleden graaf bij familieleden bijgezet zal worden.

Levensweg

Van Rechteren Limpurg is in 1931 geboren in Berlijn. Zijn vader was diplomaat en daarom verkaste het gezin regelmatig. Japan, Amerika, Canada en Egypte. In al die landen heeft de graaf gewoond. Toch belandde de familie uiteindelijk in Almelo, waar de graaf ook na zijn studie besloot om te gaan wonen.

Adolph graaf van Rechteren Limpurg zette zich in voor water en groen in Almelo (Foto: RTV Oost / Marijn Duchatteau)

Passie voor natuur

Hij heeft als graaf veel invloed gehad in de gemeente. Zo is deels aan hem te danken dat Almelo nog steeds de stad van water en groen is. Honderden hectares landbouwgrond en bos zijn in bezit van de familie. Stukken natuur die van de graaf niet mochten wijken voor woningbouw.

"Dankzij zijn persoonlijke betrokkenheid zijn veel bijzondere landschapselementen herkenbaar gebleven: weggetjes, heggen, singels, hout- en tuinwallen, bomen, bossen en waterpartijen", vertelt burgemeester van Almelo Arjen Gerritsen in zijn memoriam die hij eerder deze week voor de gemeenteraadsvergadering voordroeg.

"De graaf was in die zin de tijd ver vooruit. In de decennia die achter ons liggen, waren er maar weinig mensen die zó actief bezig waren met natuurbescherming en landschapsbeheer als hij."

Weg afgesloten

De Van Rechteren Limpurgsingel doorkruist letterlijk de laan die naar het landgoed van de familie leidt. Ondanks dat de singel een openbare weg is, wordt deze vanmiddag toch korte periodes afgesloten. De rouwstoet zal namelijk tussen twee en vijf uur over de singel gaan.

De weg is tussen twee en vijf uur 's middags meerdere keren afgesloten (Foto: RTV Oost / Jan Willem Kobes)

Bij die afsluiting speelt de gemeente Almelo een kleine rol. Om de tijdelijke afsluiting van de singel, een zogenoemde N-weg, in goede banen te leiden, worden er verkeersregelaars ingezet. "Die hebben wij in samenspraak met de familie geregeld", legt Annerieke Wermers namens de gemeente uit.

Op gele borden wordt aangegeven dat de weg tussen twee en vijf afgesloten zal zijn. De verkeersregelaars zullen de weggebruikers die de weg toch willen gebruiken op alternatieve routes wijzen.

Familieaangelegenheid

De gemeente verwacht dat de uitvaart bekijks zal trekken, een uitvaart waar alleen genodigden welkom zijn. "De familie regelt het allemaal zelf. Het is een familieaangelegenheid", zegt Wermers.

Behalve het afsluiten van de weg, zullen de Almeloërs nog meer merken van de uitvaart. De overleden graaf zal eerst van zijn landgoed naar de Grote Kerk in het centrum van 'zijn' stad worden gebracht.

In de Grote Kerk is de uitvaartdienst (Foto: Google Streetview)

"Almelo Promotie heeft de omwonenden op de hoogte gebracht", vertelt de woordvoerster. Daarnaast zijn bewoners van de Doelenstraat, een smalle straat vlakbij de kerk, verzocht om hun auto's zaterdagmiddag elders te parkeren. De winkeliers is gevraagd om diezelfde middag geen reclameborden of andere uitstallingen op de stoep te plaatsen.

En dat allemaal om Adolph van Rechteren Limpurg, graaf van Almelo, naar zijn laatste rustplaats te brengen.