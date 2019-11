Programma: Twente ontvangt Ajax, GA Eagles op zondag en Landstede sluit eerste Europese ronde af

Ook in deze laatste week van november staat er weer genoeg sport op het programma in onze provincie. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wedstrijden van deze week.

Betaald voetbal

In de eredivisie speelt Heracles Almelo op zaterdagavond tegen ADO Den Haag, op zondag ontvangt FC Twente koploper Ajax en gaat PEC Zwolle in De Kuip op bezoek bij Feyenoord.

Een stap lager speelt Go Ahead Eagles niet op vrijdagavond, maar zondagmiddag bij De Graafschap. In de 2e divisie is HHC Hardenberg zaterdag de gastheer voor Excelsior Maassluis.

Amateurvoetbal

Excelsior'31 komt komend weekend niet in actie. Door het oneven aantal van 17 ploegen is er elke week een ploeg vrij in de 3e divisie en deze week is dat de Rijssense club. In de hoofdklasse B komen maar twee Overijsselse clubs in actie doordat Staphorst-Genemuiden al op 16 november werd gespeeld. Berkum gaat naar hekkensluiter Buitenpost en DETO ontvangt SDC Putten.

Op zondag speelt HSC'21 in de 3e divisie thuis tegen ADO'20 en in de hoofdklasse gaat Quick'20 op bezoek bij RKAVV.

Vrouwenvoetbal

In de eredivisie bij de vrouwen spelen de Overijsselse clubs tegen de top twee. PEC Zwolle gaat vrijdag op bezoek bij Ajax en FC Twente zondag bij koploper PSV.

Basketbal

De basketbalmannen van Landstede Hammers spelen deze week de laatste wedstrijd in de eerste ronde van de Europe Cup. Koploper Ironi Ness Ziona is de tegenstander in Zwolle. Beide ploegen zijn al zeker van een plek in de achtste finales. Bij winst in eigen huis, pakt Landstede de groepswinst.

Daarnaast komt de ploeg ook in de Basketball League in actie. Den Helder Suns komt zondag naar Zwolle. Bij de vrouwen speelt Jolly Jumpers deze week twee keer en beide keren thuis. Morgen komt Batouwe naar Tubbergen en zondag Den Helder.

Handbal

Deze week wordt er in de eredivisie niet gespeeld. Kwiek komt in de 1e divisie wel in actie. De ploeg die nog steeds ongeslagen is, krijgt nummer twee Fortissimo op bezoek.

Squash

Koploper Twente speelt morgen de vijfde wedstrijd van het seizoen. De eerste vier werden gewonnen en morgen komt nummer twee, Victoria, naar Hellendoorn. Bij de vrouwen gaat hekkensluiter Zwolle, op bezoek bij koploper MeerSquash.

Volleybal

Na het bekerweekend van afgelopen week, gaat de eredivisie verder met speelronde acht. Daarin gaat koploper Eurosped zaterdag op bezoek bij VC Sneek, ontvangt Regio Zwolle die avond Sliedrecht Sport, speelt Set-Up'65 thuis tegen Peelpush en is Apollo 8 zondag de gastheer voor FAST.

Waterpolo

De waterpoloheren van Het Ravijn spelen zaterdag in eigen huis in de eredivisie tegen SVH. De dames van de Nijverdalse ploeg sluiten die avond de eerste ronde van de beker af met een duel tegen Polar Bears. Beide ploegen zijn al zeker van de tweede ronde. Daarvoor plaatsen vier van de vijf ploegen zich. In poule B maakt Swol 1894 niet in actie. Die ploeg is hekkensluiter, maar heeft nog een kans om door te gaan.