Gemeente Hardenberg past PFAS-norm aan om bouwsector te helpen

De gemeente Hardenberg gaat een hogere norm voor PFAS in de bodem hanteren. Met de maatregel wil de gemeente ervoor zorgen dat grondverwerkers en bouwers weer aan de slag kunnen. "De maatregel is van belang voor behoud van banen in de grond-, weg- en waterbouw."

Momenteel wordt er een aangescherpte PFAS-norm in Nederland gehanteerd van 0,1. Dit houdt in dat in één kilo grond maximaal 0,1 microgram PFAS mag zitten. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Versoepeling

Veel bouwprojecten liggen door die aangescherpte norm stil, omdat er geen vergunningen afgegeven kunnen worden. Gemeente Hardenberg grijpt in en versoepelt de norm naar 0,7. Deze norm is gebaseerd op bodemonderzoek van de Omgevingsdienst IJsselland.

Uit het onderzoek bleek dat er 0,7 microgram PFAS in één kilo grond zit in de regio IJsselland. "Het is onnodig om de landelijke norm aan te houden", legt een communicatiemedewerkster van de gemeente uit. "Als je onder 0,7 microgram blijft, vervuil je de grond ook niet. Dat zit er immers al in."

Landelijke nieuwe norm

Met het aanpassen van de norm loopt de gemeente voor op een uitspraak van de minister van Milieu en Wonen. Zij komt op 1 december met een nieuwe landelijke PFAS-norm, gebaseerd op onderzoek van het RIVM.

Hardenberg is overigens niet de eerste gemeente die de norm aanpast. De veertien Twentse gemeenten gingen haar voor.