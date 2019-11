Paralympisch icoon Johan Reekers krijgt plekje in eregalerij Amsterdams museum

Het Twentse Paralympisch icoon Johan Reekers (62) uit Enschede heeft een plekje gekregen in de eregalerij in het Nemo Science Museum in Amsterdam. De levensgrote foto blijft de komende tien jaar hangen. "Een hele grote eer."

Het palmares van Johan Reekers is even lang als indrukwekkend. Maar liefst negen keer acteerde hij op de Paralympics, de Olympische Spelen voor mensen met een handicap. Reekers is vastbesloten volgend jaar met een tiende deelname een lustrum te vieren.

Diverse disciplines

De 'carrièremoves' van Reekers springen vooral in het oog. Nadat hij eerst uitkwam op het onderdeel atletiek, nam hij vervolgens vijf keer als zitvolleyballer deel, waarna hij de overstap maakte naar het handbiken. In die discipline was hij al drie keer van de partij tijdens de Paralympics.

Intussen grossiert Reekers in eremetaal: hij sleepte meerdere zilveren en bronzen plakken in de wacht. Bovendien was hij in het verleden twee keer wereld- en drie keer Europees kampioen. Dat leverde hem al eens een koninklijk lintje op.

'Een enorme eer'

Recent kreeg Reekers te horen dat hij een eervolle vermelding heeft gekregen in Humania, een expositie in het Nemo Science Museum in Amsterdam, die donderdag door koningin Máxima werd onthuld. Daarbij komt de bezoeker alles te weten over de mens en de fysieke achtergronden ervan.

"Mijn foto komt daar nu de komende tien jaar te hangen, in een select gezelschap van slechts twintig anderen. Vanzelfsprekend een enorme eer", aldus Reekers.