Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: Heracles was vorig seizoen struikelblok voor Ajax

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Ajax – Heracles

Aan Heracles de zware taak om koploper Ajax de eerste thuisnederlaag in de eredivisie in twee jaar toe te brengen. Heracles slaagde er vorig seizoen nog in om een punt mee te nemen uit Amsterdam. In de eerste speelronde werd het toen 1-1.

Kristoffer Peterson zette de Almeloërs in de laatste tien minuten op voorsprong waarna Matthijs de Ligt vlak voor het einde gelijkmaakte. In Almelo won Heracles vorig seizoen met 1-0.

Winnen bij Ajax lukte nog maar één keer en dat is al 55 jaar geleden. Op 11 oktober 1964 werd het 1-4. Roel Greving (2x), Hennie van Nee en Herman Morsink waren de Almelose schutters in dat duel.

Aftrap zaterdag 19.45 uur



PEC Zwolle – Fortuna Sittard

Met Fortuna Sittard komt er een ploeg naar Zwolle die PEC wel ligt. In april van dit jaar werden de Limburgers nog met 5-0 verslagen, een van de grootste zeges die PEC ooit haalde in de eredivisie.

De laatste eredivisienederlaag die PEC thuis leed tegen Fortuna dateert alweer van begin 1985, 0-2 werd het toen.

Door zes nederlagen in de laatste zeven duels is PEC nu zestiende, Fortuna heeft op de veertiende plaats twee punten meer.

Aftrap zaterdag 19.45 uur



VVV – FC Twente

FC Twente heeft het de laatste jaren moeilijk in Venlo. De laatste zege van de Enschedeërs was in 2010. Als regerend landskampioen won FC Twente met 1-2 door goals van Bryan Ruiz en Roberto Rosales.

Daarna volgden drie duels in De Koel zonder Enschedese zege. In 2012 werd het 4-2, een klein jaar later 2-2 en vorig jaar april bleef het 0-0.

Aftrap zondag 16.45 uur

VVV en FC Twente eindigden in 2018 de wedstrijd zoals die begon: 0-0 (Foto: ProShots)



Go Ahead Eagles- Roda JC

Zoals op die 7e oktober in 1962 zal het waarschijnlijk niet worden bij Go Ahead – Roda. Meer dan 10.000 toeschouwers zagen destijds hoe de Deventenaren maar liefst met 11-1 over de Limburgers heen walsten in de eerste divisie. Het is nog altijd de enige keer dat Go Ahead meer dan tien keer scoorde in een competitieduel sinds de invoering van het betaalde voetbal.

Wim Bleijenberg, Gerard Wüsteveld, en Gerrit Niehaus scoorden drie keer, Theo van Doorneveld nam de andere twee voor zijn rekening

Aftrap vrijdag 20.00 uur

Alle duels van de Overijsselse clubs zijn live te volgen bij De Oosttribune op Radio Oost.