Oranje gekleurde gebouwen vragen aandacht voor geweld tegen vrouwen

Meerdere gebouwen in Overijssel kleuren vanavond oranje om op die manier aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Het gaat onder meer om het stadhuis in Enschede, De Nieuwe Toren in Kampen en de Sassenpoort en het provinciehuis in Zwolle.

Bij de Sassenpoort in Zwolle die met oranje schijnwerpers is uitgelicht verzamelden zich zo'n 30 vrouwen. Ze maken deel uit organisaties die zich inzetten om het geweld tegen vrouwen terug te dringen.

Ongeveer 45% van de vrouwen en meisjes in Nederland is slachtoffer van fysiek, seksueel of psychisch geweld. Volgens de initiatiefnemers kan dat alleen maar worden gestopt door de bewustwording van dat geweld te vergroten. Meer dan 80% van vrouwen en meisjes heeft te maken met intimidatie op straat. Dagelijks krijgt de politie in Nederland vijf meldingen van verkrachting binnen. Geschat wordt dat 80% van de verkrachtingen nooit wordt gemeld.

In Nederland werken meerdere organisaties samen aan de bewustwording van dit probleem. Dat zijn UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Zij hebben ervoor gezorgd dat er in heel Nederland zo'n 200 gebouwen en objecten oranje kleuren. Om te kijken welke gebouwen bij jou in de buurt meedoen met deze actie en oranje kleuren, kijk hier.