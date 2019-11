Werkzoekende statushouders presenteren hun talent in Zwolle

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning presenteerden zichzelf dinsdagavond in de Stadkamer van Zwolle om op die manier een baan te vinden. Ze deden mee met het programma Pup Up Your Talent.

De statushouders die meededen hadden vooraf een training gehad in hoe zij zichzelf kunnen presenteren. Ze vertelden over hun talent aan een publiek dat bestond uit meedenkers en mogelijke werkgevers.

Talenten

De meedenkers gaven adviezen over studies en solliciteren. De deelnemers vertelden uitvoerig over hun talenten en hun dromen. Toch is het voor hen niet makkelijk om een passende baan te vinden, de taal is soms een barrière. De meeste statushouders spreken Nederlands, maar niet altijd goed genoeg. Daar komt bij dat de diploma's die ze in hun eigen land hebben behaald in Nederland weinig waard zijn.

Diploma's

Zo was er een apothekersassistent die met zijn behaalde diploma's hier niet aan de slag kan. Een ervaren lerares van in de vijftig probeert werk te zoeken op een basisschool. Ondanks dat er een groot tekort is aan leerkrachten kan zijn met haar behaalde diploma's hier niet makkelijk aan de slag. En een jonge ervaren fotograaf zoekt naar een opleiding over film en fotografie. Ook wil hij werkervaring op doen.

Een passende baan werd er die avond niet aangeboden. Wel kregen de deelnemers van alle kanten adviezen en tips. Die gingen over studies die ze kunnen volgen en het informeren naar bepaalde werkervaringsprojecten.