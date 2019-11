Justitie eist 10 jaar cel voor bijna fatale overval op ijzerhandelaar: 'Hij is voor z'n kloten geschoten'

Het gebeurde allemaal op een koude ochtend in november 2011 op de Steenweg. De ijzerhandelaar vertrok thuis en loopt even na 7 uur naar zijn auto. Op de achterbank van zijn bolide zette hij een aktetas neer, met daarin bijna 50.000 euro. Voor zijn werk heeft hij vaker dergelijke sommen geld in bezit om snel te kunnen handelen.

Pistool

Als uit het niets verschenen er twee mannen met capuchons op en sjaals voor hun gezicht. Eén van hen begon met een knuppel hard op de ijzerhandelaar in te slaan. Hij werd onder meer tegen zijn hoofd geslagen. De andere overvaller trok het achterportier open en pakte de aktetas uit de auto. De ijzerhandelaar zag dat en pakte zijn tas vast. Maar toen haalde de overvaller een pistool voor de dag.

Het slachtoffer hoorde een knal, maar voelde niets. Hij werd niet geraakt, maar hoorde nog een oorverdovende explosie van geluid. Hij liet de tas los en zag dat zijn been bloedde. Hij is in zijn lies geraakt.

De ijzerhandelaar kon niet meer overeind komen. De overvallers zag hij er vandoor gaan met zijn geld. "Ik wist niet of ik zou overleven. We leven sindsdien met de rolluiken gesloten, een leven in angst."

Opzet

Het slachtoffer gaat er net als justitie vanuit dat de overval goed was voorbereid. "De daders moeten meerdere keren hebben geobserveerd hoe ik te werk ging. Daarnaast hebben ze een knuppel en geladen pistool meegenomen. Dit was opzet. En het ergste is: ik ken de familie van de verdachte heel goed. Daar ga ik al jaren mee om."

Rijp

De politie stelt die koude ochtend sporen veilig, waaronder een mes. Dat moet daar nog maar net liggen, want alles in de omgeving zit onder de rijp door de vrieskou. Het mes echter niet. Op het mes zit dna- materiaal van een onbekende man. DNA van dezelfde man is achtergelaten op de hendel van het autoportier.

Op het mes dat gevonden werd bij de auto van de ijzerhandelaar zat dna van de verdachte (Foto: politie)

Cold-case

Jarenlang staat deze verdachte bekend als 'Onbekende man A', de zaak dreigt een 'cold case' te worden. Tot begin dit jaar, dan is er een match in de dna-databank. De 35-jarige Enschedeër komt omhoog in het systeem. Hij is een half jaar ervoor veroordeeld voor een ander feit en heeft dna moeten afstaan. Het duurt tot mei dit jaar, voordat de politie hem oppakt.



Volgens het OM is hij degene die heeft geschoten. Want getuigen zeggen dat degene die het portier heeft geopend de man is die heeft geschoten. De verdachte ontkent elke betrokkenheid.

Over het dna op het mes zegt de 35-jarige verdachte: "Ik heb wel vaker messen in bezit. En die geef ik ook vaak weg. Misschien dat zo dat mes bij die auto is komen te liggen." Over zijn dna op de portierhendel zegt hij: "Ik maak wel vaker auto's open, op zoek naar waardevolle spullen. Deze auto heb ik ook geprobeerd te openen."

Meer verdachten

Eind augustus komt er een tip binnen bij de politie. 'De 35-jarige zou samen met zijn broer de overval hebben gepleegd op de ijzerhandelaar'. Vervolgens worden telefoongesprekken afgeluisterd van de verdachte, zijn familieleden en kennissen. De politie hoort gesprekken dat de 35-jarige en zijn broer ergens bij betrokken zijn, in samenwerking met hun neef.





Ook een tante zegt dat ze van verdachte's moeder heeft gehoord dat haar zoons bij de overval betrokken zijn, maar dat ze daar allemaal van hebben geprofiteerd.

Half september worden de broer en neef opgepakt voor betrokkenheid bij de bijna fatale roofoverval. De politie laat ze al snel weer vrij. Ze zijn nog wel verdachte. Het is niet bekend of zij nog voor de rechter worden gebracht.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak tegen de 35-jarige verdachte.