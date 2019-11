FC Twente met volledig fitte selectie naar Venlo, Drommel terug onder de lat

Nieuwe trainer VVV

Bij tegenstander VVV zijn de problemen groter. Trainer Robert Maaskant werd vorige week ontslagen na de 6-0 nederlaag bij Heracles Almelo. Jay Driesen is aangesteld als interim-coach.

Garcia: “Het is nooit leuk om tegen een team te spelen met een nieuwe trainer. Ze zitten in een slechte fase, maar we weten niet wat we kunnen verwachten. De laatste wedstrijden kunnen we dus eigenlijk ook niet als voorbeeld gebruiken, omdat er bijvoorbeeld ook andere jongens zullen spelen”

Niet tevreden

FC Twente deed vóór de interlandperiode goede zaken door directe concurrent PEC Zwolle op acht punten te zetten. Toch blijft de slechte tweede helft uit de vorige wedstrijd hangen bij trainer Garcia: “We moeten continu scherp blijven, anders zijn we gewoon een stuk zwakker. De tweede helft was de zwakste van dit seizoen.”

FC Twente staat nu elfde op de ranglijst, maar helemaal tevreden is Garcia daarover nog niet. “We hebben een goede uitgangspositie, en als ik naar de stand kijk vind ik dat we dit ook minimaal verdienen. Maar er had misschien zelfs wel wat meer ingezeten als we hier en daar wat meer geluk hadden gehad. Maar we moeten tevreden zijn met wat we tot nu toe hebben laten zien.”

De Oosttribune

VVV-Venlo-FC Twente begint zondag om 16:45 uur in De Koel in Venlo en staat onder leiding van Siemen Mulder. Het duel is uitgebreid te volgen vanaf De Oosttribune op Radio Oost.